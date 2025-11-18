بنك القاهرة عمان
طالبات فيلادلفيا يطلقن بوسترًا توعويًا لتعزيز الوعي بسرطان الثدي

18 نوفمبر 2025
طالبات فيلادلفيا يطلقن بوسترًا توعويًا لتعزيز الوعي بسرطان الثدي

وطنا اليوم:في إطار جهود جامعة فيلادلفيا لتعزيز الوعي الصحي والمسؤولية المجتمعية، شاركت مجموعة من طالبات كلية العلوم/ قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات في جلسة توعوية وتطبيقية نظمها مركز الحسين للسرطان حول التوعية بمرض سرطان الثدي.
وتخلل الجلسة التعرف على آليات إدارة وتنظيم الفعاليات التوعوية، إلى جانب التدريب العملي على تصميم وإعداد البوسترات الخاصة بحملات التوعية بسرطان الثدي، مما أسهم في تطوير مهارات الطالبات المشاركات في مجالات التنظيم والإبداع البصري والتواصل الصحي.
وأطلق الفريق الطلابي بوسترًا توعويًا جديدًا يجسّد رؤية ورسالة القسم في دعم حملات التوعية بسرطان الثدي، وتميّز العمل بروح الفريق والتعاون البنّاء بين الطالبات المشاركات.
وتضمّن البوستر تشجيع السيدات على الفحص المبكر، تعزيزًا لثقافة الكشف المبكر ودوره في الوقاية وتقليل مضاعفات المرض. كما اكتسبت الطالبات من خلال هذه الجلسة مهارات نوعية في الإدارة والتنظيم والعمل الجماعي، إضافة إلى تعزيز شعورهن بالمسؤولية الاجتماعية.
يُذكر أنّ الجلسة جاءت بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، الذي قدّم دعماً وإرشاداً مميزين في مجال التوعية والكشف المبكر، وأبرزت أهمية الفحص المبكر في الوقاية من مضاعفات المرض.


