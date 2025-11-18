أورنج الأردن تجدد دعمها لمعرض SMARTECH 2025 تأكيداً على التزامها بريادة التحوّل الرقمي في المملكة

وطنا اليوم:جددت أورنج الأردن دعمها لمعرض “التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2025” من خلال رعايتها كشريك اتصالات رسمي، مؤكدةً التزامها المتواصل بدفع عجلة التحوّل الرقمي في المملكة، حيث أقيم المعرض في المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول بمشاركة أكثر من 20 قطاعاً من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شملت الأجهزة الذكية والمستلزمات التقنية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

ومن خلال جناحين مخصصين ضمن المعرض، استعرضت الشركة أبرز خدماتها الرقمية وتقنياتها الحديثة مثل خدمة الجيل الخامس “5G”، خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض “الفايبر”، خطوط “معاك”، تطبيق “Max it”، إلى جانب محفظة Orange Money التي تواصل الشركة من خلالها تمكين الزبائن بخدمات مالية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

كما شارك عدد من ريادي برنامج BIG by Orange التابع لمركز أورنج الرقمي ومن بينهم Child Caps، Adawat، SOHO ERP، MATH MANIA، BOB، وWasil في جناح خاص ضمن المعرض وتم تسليط الضوء على قصص نجاحهم، مؤكدين على دور الشركة المحوري في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الرقمي.

وأعربت أورنج الأردن أن مشاركتها في هذا المعرض تأتي انسجاماً مع سعيها الدائم لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، والالتزام بالوعود وتحقيقها عبر ترجمتها إلى مبادرات ملموسة تسهم في تمكين الأفراد رقمياً، وذلك تماشياً مع نهج الشركة المسؤول والأخلاقي في تقديم تجارب رقمية متكاملة تعزز حياة زبائنها اليومية.

ومن الجدير بالذكر أن معرض SMARTECH يُعدّ من أبرز الفعاليات المتخصّصة في التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في المملكة، إذ يجمع نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية أمام الزوار. ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بالتطورات التكنولوجية التي تسهل الحياة اليومية، ودورها في بناء مستقبل أكثر اتصالاً وذكاءً.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo