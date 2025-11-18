بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يستقبل السفير البلغاري

18 نوفمبر 2025
المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يستقبل السفير البلغاري

وطنا اليوم – استقبل الأمينُ العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي سفير جمهورية بلغاريا في عمان ميتين كازاك لبحث آفاق التعاون العلمي والتقني وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مشروع زراعة اللافندر في منطقة تل حسان الذي ينفذه المركز الوطني للبحث والتطوير التابع للمجلس بحضور مديره الأستاذ الدكتور محمد وديان، ومدير مجموعة الريحان المهندس نبيل البكري.
وفي مستهل اللقاء أثنى الرفاعي على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين مرحبا بكل تشبيك وتعاون للمجلس مع مراكز ومؤسسات تماثله وتتقاطع معه في الأهداف في بلغاريا، داعيا إلى ضرورة تبني مبادرات لتطوير السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال، وربط الباحثين الأردنيين والبلغاريين في مشاريع تعود بالنفع على البلدين.
كما وقدم الرفاعي لمحة حول أهمية المؤتمر الدولي للفضاء البيئي للبحر الأحمر الذي عقده المجلس قبل عامين ودوره في تسليط الضوء على التهديدات والضغوط البيئية والتنموية على منطقة البحر الأحمر ومواردها والبيئة البحرية، مرحبا بمشاركة باحثين بلغاريين في النسخة الثانية للمؤتمر المزمع عقدها في ربيع 2026 .
من جهته أشاد السفير البلغاري بجهود المجلس، ومكانته الكبيرة في الساحة العلمية المحلية والعالمية وبدوره في الربط بين الصناعة والأكاديميا، مبديا استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر من خلال باحثين لهم خبرات معرفية وعملية كبيرة في بيئة البحر الأسود.
من جانبه قدم وديان شرحا تفصيلا حول التعاون مع شركة “وادي اللافندر” كذراع تنفيذي للمشروع الزراعي الذي ينفذه المركز الوطني للبحث والتطوير في منطقة تل حسان بالتعاون مع السفارة البلغارية، بهدف إنشاء موقع تجريبي لزراعة نبات اللافندر، وتطوير منتجات عالية القيمة مثل الزيوت العطرية والمستحضرات التجميلية والأعشاب الطبية، وتدريب كوادر وطنية على التقنيات الزراعية الحديثة، مع خطط مستقبلية لتوسيع المشروع .
كما واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن الجدول الزمني وتوزيع الأدوار وآليات المتابعة والتقييم للمشروع، مع تكثيف التواصل لتأمين التمويل اللازم وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خصوصا في المناطق الريفية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله