المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يستقبل السفير البلغاري

وطنا اليوم – استقبل الأمينُ العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي سفير جمهورية بلغاريا في عمان ميتين كازاك لبحث آفاق التعاون العلمي والتقني وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مشروع زراعة اللافندر في منطقة تل حسان الذي ينفذه المركز الوطني للبحث والتطوير التابع للمجلس بحضور مديره الأستاذ الدكتور محمد وديان، ومدير مجموعة الريحان المهندس نبيل البكري.

وفي مستهل اللقاء أثنى الرفاعي على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين مرحبا بكل تشبيك وتعاون للمجلس مع مراكز ومؤسسات تماثله وتتقاطع معه في الأهداف في بلغاريا، داعيا إلى ضرورة تبني مبادرات لتطوير السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال، وربط الباحثين الأردنيين والبلغاريين في مشاريع تعود بالنفع على البلدين.

كما وقدم الرفاعي لمحة حول أهمية المؤتمر الدولي للفضاء البيئي للبحر الأحمر الذي عقده المجلس قبل عامين ودوره في تسليط الضوء على التهديدات والضغوط البيئية والتنموية على منطقة البحر الأحمر ومواردها والبيئة البحرية، مرحبا بمشاركة باحثين بلغاريين في النسخة الثانية للمؤتمر المزمع عقدها في ربيع 2026 .

من جهته أشاد السفير البلغاري بجهود المجلس، ومكانته الكبيرة في الساحة العلمية المحلية والعالمية وبدوره في الربط بين الصناعة والأكاديميا، مبديا استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر من خلال باحثين لهم خبرات معرفية وعملية كبيرة في بيئة البحر الأسود.

من جانبه قدم وديان شرحا تفصيلا حول التعاون مع شركة “وادي اللافندر” كذراع تنفيذي للمشروع الزراعي الذي ينفذه المركز الوطني للبحث والتطوير في منطقة تل حسان بالتعاون مع السفارة البلغارية، بهدف إنشاء موقع تجريبي لزراعة نبات اللافندر، وتطوير منتجات عالية القيمة مثل الزيوت العطرية والمستحضرات التجميلية والأعشاب الطبية، وتدريب كوادر وطنية على التقنيات الزراعية الحديثة، مع خطط مستقبلية لتوسيع المشروع .

كما واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن الجدول الزمني وتوزيع الأدوار وآليات المتابعة والتقييم للمشروع، مع تكثيف التواصل لتأمين التمويل اللازم وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خصوصا في المناطق الريفية.