مؤتمر جراحة السمنة الدولي الخامس ينطلق الخميس

سالم: 30% يعانون من السمنة الممرضة في العالم

وطنا اليوم – تعقد جمعية جراحة السمنة الأردنية بنقابة الأطباء مؤتمرها الدولي الخامس تحت رعاية وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، وذلك على مدى يومي الخميس والجمعة في فندق الشيراتون.

وقال رئيس الجمعية، رئيس المؤتمر د.سامي سالم أن المؤتمر سيناقش كل ما يتعلق بأمراض البدانة والسمنة ومضاعفاتهما السلبية وآثارهما وطرق العلاج الحديثة، وعرض وما توصل إليه العالم والطب في مسألة العلاج من خلال أكثر من 60 محاضرة علمية متخصصة يقدمها أطباء خبراء في عالم الجراحة من داخل المملكة وكل من (أمريكا، بريطانيا، فلسطين، تونس، السعودية، الامارات، الكويت، تركيا، مصر، العراق، ولبنان والبحرين).

واكد الدكتور الدكتور سامي السالم رئيس المؤتمر أن الخبرات الأردنية في هذا المجال تفوق في قدراتها ماهو موجود في كثير من الدول، ويقصدنا مرضى لهذا النوع من الجراحات من نحو دول العربية والأجنبية، خاصة وأن لدينا مستشفيات على مستوى عالي في هذا المجال.

واشار ان القطاع الصحي في المملكة اهتم بمرض السمنة، وسعى إلى إدخال مجموعة من التقنيات الجراحية في علاج هذا المرض بأحدث الطرق الجراحية، وقام بإجراء العمليات الجراحية بالمنظار الجراحي للسمنة والتي حققت نتائج جيدة، من أهمها تقليل نسب المضاعفات والمخاطر من الإجراء الجراحي، والذي أدّى إلى زيادة كبيرة في اعداد المرضى الذين أُجريت لهم عملياتٍ لتخفيف الوزن.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع نادي السمنة الدولي (IBC) والاتحاد الدولي لجراحة السمنة والاضطرابات الأيضية. (IFSO).

وقال الدكتور سالم أن هناك زيادة عالمية في نسب السمنة الممرضة ومضاعفاتها والتي تصل إلى 30%، وان السمنة الممرضة تتسبب بجلطات القلب والرئتين والدماغ وارتفاع الضغط والسكري.

كما وسيعقد على هامش المؤتمر عدة ورش علمية متخصصة ونوعية للأطباء والممرضين، بالاضافة الى ورش عمل لأخصائيي التغذية يقدمها كادر متخصص يمتلك الخبرة والمعرفة والتخصص في هذا المجال.

وحقق القطاع الطبي انجازات كبيرة في جراحة السمنة.

يذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.

ويقام على هامش المؤتمر معرض طبي لحوالي 20 شركة أدوية واجهزة طبية.