وطنا اليوم:النائب مشوقة يتقدم باقتراح برغبة للحكومة يطالب فيها بأنصاف موظفي التقاعد المبكر ووقف الأجراءات لحين التحقق.

نص للمقترح برغبة:

على ضوء ما يتم تداوله من قيام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بإحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية ومعيشية سلبية على الموظفين وأسرهم، خاصة وأن بعضهم لم يستكمل شروط تقاعد الشيخوخة، وقد تجاوزت مدة خدمتهم في المؤسسة أكثر من (27) عاماً.

إن هذه القرارات تفتقر وفق ما تم تداوله إلى الشفافية في الإجراءات والأسس التي استندت إليها المؤسسة، كما أنها تؤثر على الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة وتحد من قدرتها على الحفاظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة طوال السنوات الماضية.

وعليه، فإنني أتقدم باقتراح برغبة يتضمن ما يلي:

1. وقف العمل بقرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر لحين إعادة مراجعتها ودراستها قانونياً وإدارياً.

2. تشكيل لجنة محايدة من الجهات الرقابية ذات العلاقة (هيئة الخدمة والأدارة العامة /ديوان المحاسبة) لدراسة الأسس والمعايير التي اعتمدت في تلك القرارات

3. ضمان عدم الاستغناء عن أي موظف قبل التأكد من استكماله شروط التقاعد القانونية، وبما يحفظ حقوقه الوظيفية والمعيشية.

4. تزويد مجلس النواب بتقرير تفصيلي حول جميع الإجراءات التي تمت والأسباب التي دفعت لإحالة الموظفين إلى التقاعد.

إن الحفاظ على الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية يمثل ضرورة لضمان استمرارية الرسالة الإعلامية للدولة، وتعزيز المهنية والخبرة، وحماية حقوق الموظفين الذين أفنوا سنوات طويلة من الخدمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه