بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

مشوقة يتقدم باقتراح برغبة للحكومة يطالب فيها بأنصاف موظفي التقاعد المبكر

18 نوفمبر 2025
مشوقة يتقدم باقتراح برغبة للحكومة يطالب فيها بأنصاف موظفي التقاعد المبكر

وطنا اليوم:النائب مشوقة يتقدم باقتراح برغبة للحكومة يطالب فيها بأنصاف موظفي التقاعد المبكر ووقف الأجراءات لحين التحقق.

نص للمقترح برغبة:

على ضوء ما يتم تداوله من قيام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بإحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية ومعيشية سلبية على الموظفين وأسرهم، خاصة وأن بعضهم لم يستكمل شروط تقاعد الشيخوخة، وقد تجاوزت مدة خدمتهم في المؤسسة أكثر من (27) عاماً.
إن هذه القرارات تفتقر وفق ما تم تداوله إلى الشفافية في الإجراءات والأسس التي استندت إليها المؤسسة، كما أنها تؤثر على الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة وتحد من قدرتها على الحفاظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة طوال السنوات الماضية.
وعليه، فإنني أتقدم باقتراح برغبة يتضمن ما يلي:
1. وقف العمل بقرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر لحين إعادة مراجعتها ودراستها قانونياً وإدارياً.
2. تشكيل لجنة محايدة من الجهات الرقابية ذات العلاقة (هيئة الخدمة والأدارة العامة /ديوان المحاسبة) لدراسة الأسس والمعايير التي اعتمدت في تلك القرارات
3. ضمان عدم الاستغناء عن أي موظف قبل التأكد من استكماله شروط التقاعد القانونية، وبما يحفظ حقوقه الوظيفية والمعيشية.
4. تزويد مجلس النواب بتقرير تفصيلي حول جميع الإجراءات التي تمت والأسباب التي دفعت لإحالة الموظفين إلى التقاعد.
إن الحفاظ على الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية يمثل ضرورة لضمان استمرارية الرسالة الإعلامية للدولة، وتعزيز المهنية والخبرة، وحماية حقوق الموظفين الذين أفنوا سنوات طويلة من الخدمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله