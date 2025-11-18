بنك القاهرة عمان
هل ستتأثر المملكة بمنخفض جوي قوي قريباً

18 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:وردت العديد من الاستفسارات إلى مركز طقس العرب حول مدى صحة الأخبار المتداولة لتأثر المنطقة بما فيها المملكة بمنخفض جوي قوي في الفترة القادمة.
وفي هذا الصدد قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن دقة التنبؤات الجوية تقل كلما ابتعدت الفترة الزمنية للطقس المتوقع، إذ تزداد احتمالية حدوث تغييرات على مسار الكتل الهوائية والأنظمة الجوية.
لذلك، تُعتبر التوقعات طويلة المدى مؤشرات عامة يمكن البناء عليها بشكل تقريبي، بينما توفر التحديثات القريبة للحدث توقعات أكثر دقة وموثوقية، ومن الملاحظ في السنوات السابقة حدوث تكرار لذات الشائعات دون وجود أي أساس علمي دقيق يُستند عليه.
وأكد المختصون الجويون في مركز طقس العرب أن المملكة وبلاد الشام ستعيشان حالة من الاستقرار العام حتى منتصف الأسبوع القادم على أقل تقدير، وسط ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتزامن مع نشاط الرياح الشرقية التي تعمل على زيادة الشعور بالبرودة ساعات الليل والصباح الباكر.
ويوفّر تطبيق طقس العرب توقعات حالة الطقس بشكل دقيق للفترة القادمة، كما يمكنكم الاطلاع على النشرة الجوية الشهرية لمعرفة تفاصيل الحالة الجوية بدقة خلال الأسابيع القادمة


