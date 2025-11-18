الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية ويدعو لوقف التصعيد في الضفة الغربية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات التصريحات التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير التي تدعو إلى استهداف القيادة الفلسطينية؛ تعديًا سافرًا وتهديدًا واضحًا لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريضًا مباشرًا غير مقبول، وكذلك تصريحاته المُدانة حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية التي تُعدّ تقويضًا واضحًا لجهود حل الدولتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار التصريحات العنصرية التحريضية لوزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضدّ الشعب الفلسطيني وقيادته بالتزامن مع الإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاصرة اقتصاده.

وحذّر المجالي من عواقب هذه الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة