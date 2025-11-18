بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

صلح عشائري ينهي قضية تزوير كتاب منسوب للديوان الملكي

18 نوفمبر 2025
صلح عشائري ينهي قضية تزوير كتاب منسوب للديوان الملكي

وطنا اليوم:جرى صلح عشائري في ديوان قبيلة بلي، حيث توجهت جاهة كريمة برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي وعدد من الوجهاء إلى الديوان، وكان في استقبالهم الشيخ سلامة الهرفي البلوي وجمع من أبناء قبيلة بلي وعدد من أصدقائهم.
وجرى خلال الاجتماع بحث القضية المتعلقة بـ(ج.. ع)، والذي قام بإبراز كتاب مزوّر منسوب لرئيس الديوان الملكي، وطلب من خلاله تعليق استثمارات الشيخ مبارك العبتي، إضافة إلى قيامه بالاتصال مع الشيخ مبارك منتحلاً صفة موظف في وزارة الاستثمار.
وأعلن الشيخ سلامة البلوي، وبناء على موافقة الشيخ مبارك العبتي، التنازل الكامل عن جميع الحقوق العشائرية والقانونية المترتبة على الحادثة، على أن يلتزم المذنب بعدم دخول منطقة عبين في عجلون، وهي مركز استثمار العبتي.
كما قدّم والد وإخوة المُدان تعهداً بعدم رفع أي قضية بحق الشيخ مبارك، وعدم التواصل أو الاحتكاك به نهائيا، وقد تم اعتماد النائب رائد رباع الظهراوي كفيلا بالوفاء وضامنا لتنفيذ بنود الصلح


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله