صلح عشائري ينهي قضية تزوير كتاب منسوب للديوان الملكي

وطنا اليوم:جرى صلح عشائري في ديوان قبيلة بلي، حيث توجهت جاهة كريمة برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي وعدد من الوجهاء إلى الديوان، وكان في استقبالهم الشيخ سلامة الهرفي البلوي وجمع من أبناء قبيلة بلي وعدد من أصدقائهم.

وجرى خلال الاجتماع بحث القضية المتعلقة بـ(ج.. ع)، والذي قام بإبراز كتاب مزوّر منسوب لرئيس الديوان الملكي، وطلب من خلاله تعليق استثمارات الشيخ مبارك العبتي، إضافة إلى قيامه بالاتصال مع الشيخ مبارك منتحلاً صفة موظف في وزارة الاستثمار.

وأعلن الشيخ سلامة البلوي، وبناء على موافقة الشيخ مبارك العبتي، التنازل الكامل عن جميع الحقوق العشائرية والقانونية المترتبة على الحادثة، على أن يلتزم المذنب بعدم دخول منطقة عبين في عجلون، وهي مركز استثمار العبتي.

كما قدّم والد وإخوة المُدان تعهداً بعدم رفع أي قضية بحق الشيخ مبارك، وعدم التواصل أو الاحتكاك به نهائيا، وقد تم اعتماد النائب رائد رباع الظهراوي كفيلا بالوفاء وضامنا لتنفيذ بنود الصلح