المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تطلق رقما موحدا للطوارئ

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن تخصيص رقم طوارئ مباشر (7517 222 06) لتلقي البلاغات والملاحظات داخل المناطق الحرة والمناطق التنموية التابعة لها وعلى مدار (24) ساعه طوال أيام الأسبوع.

ويأتي إطلاق هذا الرقم في إطار حرص المجموعة على ضمان الاستجابة الفورية والتعامل السريع مع أي حالات طارئة، إلى جانب تقديم الدعم المتكامل لكافة المتعاملين والزوار.

وأكدت المجموعة الأردنية أن هذه الخدمة تشمل جميع المناطق الحرة الست (الزرقاء، مطار الملكة علياء، سحاب، الكرك، الموقر، الكرامة) والمنطقتين التنمويتين (البحر الميت وعجلون)،

وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات، وتسهيل التواصل الفعّال.