الرئيس الأميركي : سنبيع طائرات F – 35 إلى السعودية

وطنا اليوم:وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بيع طائرات مقاتلة طراز F – 35 الأميركية إلى السعودية، وذلك قبل لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور واشنطن اليوم.

وقال الرئيس الأميركي ترامب: إننا سنبيع الطائرات المقاتلة للسعودية، وسننظر بشأن توقيع اتفاق أمني مع السعودية حليفنا الرائع إذ أخطط لذلك وهم يكنون لنا الود والتقدير”.

وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز F – 35 وأشارت رويترز في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغيسث.

ن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

وتُعتبر طائرة F-35، المُصممة بتقنية التخفي التي تُمكنها من التهرب من الرادارات، أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات F-35، تحت مسمى F-35I.

وتصف شركة Lockheed Martin المصنعة، الطائرة المقاتلة F-35 بأنها “الأكثر فتكاً وبقاء واتصالاً” في العالم، مما يمنح الطيارين ميزة ضد أي خصم، ويُمكنهم من تنفيذ مهامهم والعودة سالمين.

وتُعد طائرة F-35 بالغة الأهمية للحفاظ على الهيمنة الجوية لعقود مقبلة. ويُقدم فريق المقاتلة قدرات دعم متكاملة لضمان جاهزية الطائرة للمهام، في أي وقت وفي أي مكان.

وتوجد 3 فئات من طائرة الجيل الخامس الأميركية الصنع: F-35A وF-35B، وF-35C.

وجرى تصميم طائرة F-35A للعمل من المدرجات التقليدية، وهي الطراز الأكثر شيوعاً الذي تستخدمه القوات الجوية الأميركية ومعظم العملاء من حلفاء واشنطن الدوليين.

فيما تهبط طائرة F-35B عمودياً كطائرة مروحية، ويمكنها الإقلاع لمسافات قصيرة جداً، مما يسمح لها بالعمل من قواعد ميدانية قصيرة وصعبة، ومن مجموعة من السفن القادرة على الإقلاع والهبوط.

وتُشغل طائرة F-35B كل من مشاة البحرية الأميركية، وبريطانيا، والقوات الجوية الإيطالية.

بينما صُمم طراز F-35C، للعمليات من على متن حاملات الطائرات، وتشغلها البحرية الأميركية، وتعتبر أول مقاتلة شبحية في العالم بعيدة المدى من الجيل الخامس.

مميزات F-35

بفضل أدائها الديناميكي الهوائي وإلكترونيات الطيران المتكاملة المتقدمة، ستوفر طائرة F-35A للولايات المتحدة والدول الحليفة، الجيل التالي من التخفي والوعي الميداني المُعزز وتقليل مستوى التعرض للخطر، حسبما أشار موقع القوات الجوية الأميركية AF.

وتمنح طائرة F-35A ذات الإقلاع والهبوط التقليدي، القوات الجوية الأميركية وحلفائها، القدرة على الهيمنة على السماء، في أي وقت وفي أي مكان.

وتُعد طائرة F-35A مقاتلة متعددة الأدوار، رشيقة ومتعددة الاستخدامات وعالية الأداء، وتجمع بين التخفي ودمج أجهزة الاستشعار والوعي الظرفي غير المسبوق.

وصُممت حزمة الاستشعار المتقدمة في طائرة F-35A لجمع ودمج وتوزيع معلومات أكثر من أي مقاتلة سابقة، مما يمنح المشغلين ميزة حاسمة على جميع الخصوم.

وتجعل قوة المعالجة، والبنية المفتوحة، وأجهزة الاستشعار المتطورة، ودمج المعلومات، وروابط الاتصال المرنة، من طائرة F-35 أداة لا غنى عنها للدفاع، والحرب غير النظامية المشتركة والتحالفية، والعمليات القتالية الرئيسية.