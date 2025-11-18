آلية ثقيلة تسير على شارع في أيدون تم تعبيده قبل أسبوع

وطنا اليوم:قالت المهندس المنار الردايدة، رئيسة لجنة بلدية بن عبيد إن البلدية بدأت التحقق في مقطع فيديو متداول يظهر مسير إحدى الآليات الثقيلة على طريق تم تعبيده حديثا في أحد شوارع منطقة إيدون.

​وأوضحت الردايدة أن البلدية ستقوم بفتح تحقيق لمعرفة لمن تعود هذه الآلية ولتحديد ما إذا كان مسيرها قد ألحق ضررا بالشارع الجديد من عدمه .

و أكدت الردايدة أن البلدية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة بحق هذه الآلية والجهة المسؤولة عنها في حال ثثبت تورطها في تخريب الشارع الذي تم تعبيده حديثا.