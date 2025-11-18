الجمارك: 16% ضريبة مبيعات على الطرود الإلكترونية دون 200 دينار

وطنا اليوم:أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، أن قرار الضريبة على الطرود فرض نسبة 16% ضريبة مبيعات وهي النسبة المعرّفة بالقانون على البضائع المشتراة من خلال التجارة الإلكترونية التي لا تزيد عن 200 دينار.

وقال، إنه بموجب القرار تم إعفاء طرود البضائع البالغة قيمتها من 5 – 200 دينار من الرسم الجمركي 10%، لكن فُرضت عليها ضريبة مبيعات 16%، وذلك كون شريحة المشتريات التي تبلغ قيمتها 200 دينار تعتبر للاستعمال الشخصي.

وأضاف أن الطرد الذي كانت قيمته 200 دينار كان يتم استيفاء 20 دينار منه، واليوم يتم استيفاء 36 دينار، مشيراً إلى أن شرائح المشتريات معظمها من قيمة 100 دينار وأقل.

وبيّن أن الجمارك ستتعامل مع الطرود على قيمتها، حيث سيتم أخذ القيمة من بوالص الشحن، مؤكداً أن الدائرة تعمل حالياً على تطوير آلية وطرق الدفع الإلكتروني.

وقال: نحن نعمل على تطوير خدماتنا الجمركية، ومعظم الطرود البريدية تأخذ وقتاً أقل من دقيقة لإنجازها، كما هناك خدمة التخليص المسبق، وباستطاعة شركات الشحن الإعلان عن الشحنات قبل وصولها.