بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجمارك: 16% ضريبة مبيعات على الطرود الإلكترونية دون 200 دينار

18 نوفمبر 2025
الجمارك: 16% ضريبة مبيعات على الطرود الإلكترونية دون 200 دينار

وطنا اليوم:أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، أن قرار الضريبة على الطرود فرض نسبة 16% ضريبة مبيعات وهي النسبة المعرّفة بالقانون على البضائع المشتراة من خلال التجارة الإلكترونية التي لا تزيد عن 200 دينار.
وقال، إنه بموجب القرار تم إعفاء طرود البضائع البالغة قيمتها من 5 – 200 دينار من الرسم الجمركي 10%، لكن فُرضت عليها ضريبة مبيعات 16%، وذلك كون شريحة المشتريات التي تبلغ قيمتها 200 دينار تعتبر للاستعمال الشخصي.
وأضاف أن الطرد الذي كانت قيمته 200 دينار كان يتم استيفاء 20 دينار منه، واليوم يتم استيفاء 36 دينار، مشيراً إلى أن شرائح المشتريات معظمها من قيمة 100 دينار وأقل.
وبيّن أن الجمارك ستتعامل مع الطرود على قيمتها، حيث سيتم أخذ القيمة من بوالص الشحن، مؤكداً أن الدائرة تعمل حالياً على تطوير آلية وطرق الدفع الإلكتروني.
وقال: نحن نعمل على تطوير خدماتنا الجمركية، ومعظم الطرود البريدية تأخذ وقتاً أقل من دقيقة لإنجازها، كما هناك خدمة التخليص المسبق، وباستطاعة شركات الشحن الإعلان عن الشحنات قبل وصولها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله