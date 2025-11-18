المحروقات: ارتفاع الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، المهندس نهار السعيدات، أن تأثير المنخفض الأخير انعكس سريعاً على الطلب، خصوصاً على أسطوانات الغاز، التي شهدت ارتفاعاً ملموساً مع اشتداد الأجواء الباردة.

وفي تصريح ؛ أكد السعيدات أن الطلب الاعتيادي خلال فصل الصيف على الغاز المنزلي يبلغ نحو 65 ألف أسطوانة يومياً، فيما وصل حجم الإستهلاك يوم الخميس الماضي 90 ألف أسطوانة يومياً، قبل أن يقفز يومي السبت والأحد ليصل إلى 180 ألف أسطوانة يومياً، مبيناً أن الارتفاع «طبيعي ومتوقع» مع دخول أول منخفض فعلي هذا الموسم.

ولفت أن الطلب الاعتيادي على الغاز خلال «الأيام الشتوية المستقرة”؛ يتراوح عادة حول 150 ألف أسطوانة يومياً، ويرتفع في فترات الأمطار والبرودة إلى ما يقارب ربع مليون أسطوانة، تبعاً لشدة المنخفضات الجوية.

وفيما يتعلق بالكاز والديزل، أوضح السعيدات أن الإقبال ما يزال محدوداً وخجولا.

وأشار إلى أن غياب الأمطار منذ بداية الموسم أثّر على نشاط الأسواق بشكل عام، لكنه يتوقع عودة الطلب إلى الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع دخول موجات أبرد وتعمّق المنخفضات الجوية وأربعينية الشتاء.

وأكد السعيدات أن تغيرات الطقس تبقى العامل الأبرز في تحديد حركة الاستهلاك، قائلاً إن «متابعة الحالة الجوية تساعد على تقدير الاحتياجات الفعلية من المحروقات وضمان توفرها ».

وبيّن أن المملكة لم تدخل بعد ذروة الشتاء، مرجحاً مزيداً من الطلب خلال الأسابيع المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر.

وشدّد على توفر مخزون آمن من المشتقات النفطية يكفي احتياجات المملكة، إضافة إلى مخزون المحطات والشركات التسويقية، مؤكداً أن الوضع التشغيلي «مستقر ومطمئن».

ويستهلك الأردن سنوياً ما يقارب 4 مليارات لتر من مختلف أنواع المحروقات، وهو مستوى ثابت نسبياً خلال السنوات الأخيرة.