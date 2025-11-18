بنك القاهرة عمان
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

18 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:يبدأ ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أميركا استجابةً لدعوةٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترمب اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.
أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي – الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترمب الزيارة بأنها “أكثر من مجرد لقاء، معتبرا بانها ستكون تكريما للسعودية”.
وكان ولي العهد السعودي غادر في الأمس الرياض بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل رسمية يلتقي فيها الرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


