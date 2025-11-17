بنك القاهرة عمان
لهقيش يتفقد آثار المنخفض الجوي في لواء فقوع

16 ثانية ago
لهقيش يتفقد آثار المنخفض الجوي في لواء فقوع

وطنا اليوم:في إطار المتابعة الميدانية للآثار الناجمة عن المنخفض الجوي عالي الفعالية الذي تعرّضت له المنطقة امس الأحد الموافق 16/11/2025، نفّذت الجهات المختصة في لواء فقوع جولة تفقدية موسّعة للوقوف على أبرز الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار في عدد من المواقع.
وانطلقت الجولة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة متصرف اللواء الدكتور صخر محمد المور الهقيش، وبمشاركة رئيس المركز الأمني، ومدير مكتب أشغال فقوع، ومساعد رئيس لجنة بلدية عبدالله بن رواحة. وهدفت الجولة إلى متابعة مواقع تجمع المياه واتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الآثار الناتجة عن الهطول المطري الغزير.
وشملت الجولة زيارة مدرسة آمنة بنت وهب الأساسية ومدرسة أسماء بنت أبي بكر، حيث لوحظت تجمعات لمياه الأمطار في ساحاتهما، وتم التعامل معها فورًا من قبل كوادر البلدية التي باشرت بعمليات السحب وتنظيم مجاري التصريف.
كما تم تفقد منطقة صرفا التي شهدت تجمعات مائية بين الأحياء السكنية، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع طريق صرفا – الأغوار الجديد والقديم، ومتابعة احتياجات المزارعين ومربي المواشي الذين تضرروا نتيجة جرف بعض الطرق المؤدية إلى مواقعهم بفعل غزارة الأمطار.
وخلال الجولة، أوعز عطوفة المتصرف إلى مدير الأشغال بإرسال آليات “لودر” لفتح الطرق الزراعية المغلقة ومعالجة نقاط تجمع المياه، بما يضمن سهولة وصول المواطنين ورفع مستوى السلامة العامة. كما أكد على ضرورة متابعة جميع المواقع في اللواء واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، إلى جانب معالجة الملاحظات والشكاوى أولًا بأول.


