البلبيسي: الوضع الوبائي في المملكة طبيعي ونسب الإصابة بكورونا ضئيلة

وطنا اليوم:أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، أن الوضع الوبائي في المملكة طبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشددا على أن الدعوة لارتداء الكمامات توعوية ولا تحمل أي إلماح بوجود خطر وبائي.

وكشف البلبيسي عن نتائج دراسة تحليلية لبيانات وزارة الصحة عن انتشار الفيروسات للأعوام 2023 و2024 و2025.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقات في انتشار الفيروسات الشائعة، الإنفلونزا والمخلوي (RSV) وكورونا، في الفترة المشار إليها، إذ ظهر أن الإنفلونزا والمخلوي يشتدان في الأسبوع الـ 50 من كل عام (آخر أسبوعين من العام) وتستمر لأسابيع قليلة من العام الذي يليه، بينما ينتشر كورونا بشكل متذبذب طوال العام بنسب ضئيلة تتراوح بين 2% و3%.

وقال البلبيسي إن حالات الإصابة بكورونا فردية، مؤكدا أنها ضمن النسب الطبيعية وفق الدراسات والتحليلات البيانية.

وأردف يقول إن “المركز أجرى 4 آلاف فحص PCR لكشف كورونا؛ كانت نتيجة الإصابة 2%”، مشيرا إلى أن المصابين لا يجرون فحوصات.

وبيّن أن النتائج أظهرت إصابة 1% من المفحوصين بالإنفلونزا من حجم الفحوصات و3.5% بالمخلوي، موضحا أن أعراض الإصابة متشابهة.

البلبيسي ينصح بعدم الإفراط باستخدام المضادات الحيوية ويدعو إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا

ومع تشابه أعراض الإصابة، دعا البلبيسي إلى ضرورة عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، موجها دعوته إلى الأطباء أقسام الطوارئ والصيادلة والمواطنين.

ويدعو رئيس المركز الوطني للأوبئة إلى ضرورة أخذ مطعوم الإنفلونزا في هذه الفترة خاصة لفئات كبار السن والأطفال والنساء الحوامل وممن يعانون من نقص المناعة وأصاحب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية.

وتابع يقول، إن أخذ مطعوم الإنفلونزا للفئات سابقة الذكر، يجب أن يكون “شبه إجباري”.

البلبيسي: دعوات “مركز الأوبئة” بارتداء الكمامات توعوية ولا تحمل أي إلماح بوجود خطر وبائي

وشدد البلبيسي على أن دعوات المركز المتكررة بارتداء الكمامة تأتي في سياق نشر التوعية وتمكين المجتمع صحيا، ولا تحمل أي إلماح ضمني لخطر وبائي.

وعدد البلبيسي حزمة من الإرشادات في هذه الفترة على المواطنين الالتزام بها، كارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة وممن يعانون من أعراض مرضية، إضافة إلى غسل اليدين جيدا، واتباع سلوكيات غذائية ترفع المناعة ولعب الرياضة.

وكرر مؤكدا ضرورة عدم اللجوء إلى المضادات الحيوية بشكل مفرط، مشيرا إلى أنه لا ضير من المسكنات وأدوية خفض الحرارة.

البلبيسي: لا علاقة بين تأخّر الموسم المطري وانتشار الفيروسات

وعن شيوع فكرة تربط انتشار الفيروسات بتأخر الموسم المطري، أكد البلبيسي أن لا علاقة بين تأخر الموسم المطري وانتشار الفيروسات، مبينا أن ظروف تأخّر المطر تؤدي إلى زيادة انتشار الفيروسات وزيادة أعراض التحسس.

وأشار إلى أن بدء الموسم المطري لن يحد من انتشار الفيروسات، مبينا أنه وبحسب الدراسة التحليلية المشار إليها فإن ذروة الإصابة بالأمراض الفيروسية ستكون في الأسبوع الـ 50 من العام الحالي وتمتد إلى الأسابيع القليلة الأولى من العام المقبل.