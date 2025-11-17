رغم تلميحه لعملية عسكرية.. ترامب يتحدث عن لقاء مع مادورو

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قد يجري مناقشات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك رغم الحشود العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي.

وقال ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوز”، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأميركية تناقش مع الكونغرس إمكانية استهداف أصول مادورو أو البنية التحتية في فنزويلا: “يسمح لنا بذلك، لكننا لم نصرح به. وقد نناقش الأمر مع مادورو، وسنرى كيف ستسير الأمور”.

وأضاف ترامب: “لن نسمح بدخول المخدرات عبر المكسيك، ولن نسمح بدخولها عبر فنزويلا. لسنا بحاجة إلى موافقة الكونغرس من أجل ذلك”.

وتابع: “لدينا دعم كبير (من دول أخرى)، كله يتعلق بالمخدرات”. مضيفا: “فنزويلا أطلقت سراح جميع نزلاء السجون لديها نحو الولايات المتحدة”.

وكان ترامب قد أشار قبل ذلك إلى أنه حسم قراره بشأن مسار التحرك في فنزويلا، بعد سلسلة من الإحاطات رفيعة المستوى الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة “سي إن إن”، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين قدموا لترامب الأسبوع الماضي خيارات لعمليات عسكرية داخل فنزويلا، بينما يدرس مخاطر وفوائد شن حملة موسعة قد تطيح بالرئيس نيكولاس مادورو.

وفي الوقت نفسه، حشد الجيش الأميركي أكثر من 12 سفينة حربية و15 ألف جندي في المنطقة ضمن ما وصفه البنتاغون باسم “عملية الرمح الجنوبي”.

وقال الرئيس يوم الجمعة، إنه بات أقرب لاتخاذ خطوة بشأن جهوده للحد من تدفق المهاجرين والمخدرات بشكل غير قانوني واحتمال تغيير النظام.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية عندما سُئل عن تلك الاجتماعات وما إذا كان قد اتخذ قراراً: “لقد اتخذت قراري إلى حد ما. لا يمكنني إخباركم ما هو، لكن نعم، اتخذته نوعاً ما”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تصنيف “كارتل دي لوس سولس” كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتباراً من 24 نوفمبر 2025.

وأضافت الخارجية في بيان أن “كارتل دي لوس سولس مقره فنزويلا ويرأسه نيكولاس مادورو وشخصيات رفيعة المستوى أخرى من نظام مادورو غير الشرعي، ممن أفسدوا الجيش والمخابرات والسلطة التشريعية والقضائية في فنزويلا”.

وتابع البيان: “لا يمثل مادورو ولا أعوانه الحكومة الشرعية لفنزويلا. وتتحمل كارتل دي لوس سولس، بالتعاون مع منظمات إرهابية أجنبية أخرى مصنفة، بما في ذلك ترين دي أراغوا وكارتل سينالوا، مسؤولية العنف الإرهابي في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية، بالإضافة إلى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا”.