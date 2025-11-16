ضمن برنامجها التاسع لتبادل الخبرات والمعارف في الثقافة المؤسسية هيئة تنظيم الاتصالات تطلع على تجربة “إدارة ترخيص السواقين والمركبات”

وطنا اليوم – ضمن برنامج هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التاسع لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الثقافة المؤسسية على المستوى المحلي، قام وفد من الهيئة بزيارة رسمية إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب الرائدة والممارسات الفضلى بين المؤسسات الوطنية.

وكان في استقبال الوفد عددٌ من ضباط إدارة الترخيص المختصين بالدراسات والثقافة المؤسسية الذين أكدوا أهمية تبادل الخبرات المؤسسية بين مؤسسات القطاع العام ودوره الفاعل في تطوير بيئة العمل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء، قدمت إدارة الترخيص عرضًا تعريفيًا حول جهودها في تعزيز الثقافة المؤسسية والتميز في بيئة العمل وخدمة المواطن لكونه محور الاهتمام، مسلطةً الضوء على مراكز الترخيص المتنقلة كناتج لجلسات العصف الذهني المبتكر لديهم، كالمراكز الرياضية المخصصة للموظفين، ومركز الإبداع والابتكار الذي تم إنشاؤه لدعم الأفكار التطويرية وتمكين المواطنين والموظفين من تقديم مبادرات نوعية.

كما استعرضت إدارة الترخيص جهودها في تطبيق سياسات النوع الاجتماعي وإدماج المرأة في طبيعة الأعمال المختلفة من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز فرص المشاركة وتمكين المرأة، حيث تتولى العديد من الموظفات اليوم مناصب قيادية ومهام فنية متقدمة داخل الإدارة، مما يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على المساواة في الفرص وتعزيز التوازن الوظيفي.

وفي سياق متصل ، قدم وفد هيئة الاتصالات نبذة عن جهود الهيئة في تعزيز الثقافة المؤسسية داخل بيئة العمل، مشيرين إلى البرامج التسعة التي تنفذها ضمن هذا المجال والتي تتضمن (24) مبادرة نوعية تهدف إلى دعم قيم التميز والانتماء والتحفيز وترسيخ بيئة عمل إيجابية تقوم على التعاون والابتكار .

كما أشاد الوفد بالدور الريادي لإدارة الترخيص في تمكين الموظفين وتشجيع الابتكار المؤسسي وتبني أساليب عمل متطورة، مؤكدين على أن تجربتهم تعد نموذجًا وطنيًا ملهمًا يعزز الأداء الحكومي ويواكب متطلبات التحول والتطوير المستمر.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تنفذها الهيئة لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة والتجارب المؤسسية على المستوى المحلي، انسجامًا مع توجهات الحكومة في دعم ثقافة التميز المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يساهم في تطوير الأداء وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.