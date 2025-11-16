بنك القاهرة عمان
الحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد ” في ذمة الله

دقيقة واحدة ago
بسم الله الرحمن الرحيم ؛

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره ينعى أبناء الحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد” وفاته والدهم اليوم

وسيصلي على جثمانه الطاهر صلاة الظهر ليوم غداً الاثنين 11/17 في مسجد مقبرة سحاب ليشيع الى مثواه الاخير.

تقبل التعازي للرجال في ديوان آل المحيسن في منطقة طبربور لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الاثنين.
بعد الدفن و يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر و للنساء في جمعية عقربة في منطقة طبربور.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

موقع ديوان ال المحيسن: https://maps.app.goo.gl/7Ppn4jqkquNp71jL8?g_st=ac

موقع ديوان عقربة: https://maps.app.goo.gl/fgwBHmEbbSyDLPUC9?g_st=ipc


