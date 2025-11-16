بنك القاهرة عمان
نظمها لجنة مجتمع صحي الفيصلية مرض السكري محاضرة توعوية في مدرسة الفيصلية الثانوية للبنات

46 ثانية ago
وطنا اليوم – ألقت أخصائية طب الأسرة الدكتورة إيناس الغريز محاضرة توعوية عن مرض السكري في مدرسة الفيصلية الثانوية للبنات نظمها  لجنة مجتمع صحي الفيصلية. واستعرضت الدكتورة الغرير  اعراض مرض السكري وتعريفه وطرق الوقاية والمراقبة كما تم إجراء فحص السكري الصيامي للطالبات والكادر التدريسي.
وقالت الممرضة ببان الجبر من مركز صحي الفيصلية  إن التشاركية بين وزارة الصحة والتربية  تمثل نموذجاً ناجحاً بين المؤسسات الحكومية بهدف حماية المجتمع وخاصة أن المدرسة تشكل نقطة انطلاق حقيقة لترسيخ السلوك الصحي لدى الأجيال القادمة وتستمر الوزارتان في تطوير خطط مشتركه لمواجهة الأمراض المزمنة مثل السكري وغيرها من الأمراض.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة تعزيز منظومة التوعية الصحية داخل المدارس من خلال شراكة فاعلة مع وزارة التربية والتعليم من خلال توفير البيئة المناسبة لنجاح جهود وزارة الصحة حيث تفتح ابواب المدارس لاستقبال هذه الفعاليات.


