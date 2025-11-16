إلغاء وحدات بيع اللحوم والدواجن في سوق إربد المركزي الجديد

وطنا اليوم:عقدت بلدية إربد الكبرى اجتماع مع نقابة تجار الخضار والفواكه لإقرار مجموعة من التعديلات الخاصة بمشروع سوق الخضار والفواكه المركزي الجديد الذي سيتم إنشاؤه في منطقة النعيمة بلواء بني عبيد.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن البلدية حريصة على التشاور المباشر مع جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم تجار الخضار والفواكه، وبحضور النقيب أبو حماد ونائبه، وذلك لبحث الاستفسارات الواردة من وزارة الاستثمار والشركة الاستشارية الإسبانية حول بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع.

وأوضح العزام أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تحديد المسافة بين المحال في منطقة “التبادل التجاري” داخل السوق بـ70 مترًا، بما يمنح مساحة أكبر لعرض البضائع وتنظيم الحركة التجارية.

وأضاف أن الاجتماع أقر إلغاء تخصيص أسواق اللحوم والدواجن داخل السوق الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع سيُطرح لاحقًا كفرصة استثمارية وفق أسس واضحة ومدروسة.

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مركز إقليمي لتداول السلع الزراعية وتصديرها، خصوصًا إلى العراق وسوريا والسعودية والدول المجاورة، لوقوعه بالقرب من خطوط الشحن الدولي. ويُعوَّل على السوق أن يكون بوابة الأردن التصديرية للخضار والفواكه إلى دول الجوار، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل وتحفيز القطاعين الزراعي والتجاري.

يُذكر أن بلدية إربد الكبرى كانت قد اشترت قبل نحو ثمانية أعوام قطعة أرض تبلغ مساحتها 360 دونمًا في منطقة النعيمة بقيمة 5 ملايين دينار، بهدف إنشاء سوق مركزي حديث ومتكامل بمواصفات عالمية يخدم محافظة إربد والمحافظات المجاورة، حيث من المتوقع أن تتجاوز كلفة المشروع 40 مليون دينار.

وحضر الاجتماع رئيس نقابة تجار الخضار والفواكه سعدي أبو حماد وعدد من التجار، إلى جانب الدكتور رائد التل ممثل الجامعة الألمانية الأردنية المصممة للمشروع.