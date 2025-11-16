بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

إلغاء وحدات بيع اللحوم والدواجن في سوق إربد المركزي الجديد

دقيقة واحدة ago
إلغاء وحدات بيع اللحوم والدواجن في سوق إربد المركزي الجديد

وطنا اليوم:عقدت بلدية إربد الكبرى اجتماع مع نقابة تجار الخضار والفواكه لإقرار مجموعة من التعديلات الخاصة بمشروع سوق الخضار والفواكه المركزي الجديد الذي سيتم إنشاؤه في منطقة النعيمة بلواء بني عبيد.
وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن البلدية حريصة على التشاور المباشر مع جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم تجار الخضار والفواكه، وبحضور النقيب أبو حماد ونائبه، وذلك لبحث الاستفسارات الواردة من وزارة الاستثمار والشركة الاستشارية الإسبانية حول بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع.
وأوضح العزام أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تحديد المسافة بين المحال في منطقة “التبادل التجاري” داخل السوق بـ70 مترًا، بما يمنح مساحة أكبر لعرض البضائع وتنظيم الحركة التجارية.
وأضاف أن الاجتماع أقر إلغاء تخصيص أسواق اللحوم والدواجن داخل السوق الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع سيُطرح لاحقًا كفرصة استثمارية وفق أسس واضحة ومدروسة.
وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مركز إقليمي لتداول السلع الزراعية وتصديرها، خصوصًا إلى العراق وسوريا والسعودية والدول المجاورة، لوقوعه بالقرب من خطوط الشحن الدولي. ويُعوَّل على السوق أن يكون بوابة الأردن التصديرية للخضار والفواكه إلى دول الجوار، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل وتحفيز القطاعين الزراعي والتجاري.
يُذكر أن بلدية إربد الكبرى كانت قد اشترت قبل نحو ثمانية أعوام قطعة أرض تبلغ مساحتها 360 دونمًا في منطقة النعيمة بقيمة 5 ملايين دينار، بهدف إنشاء سوق مركزي حديث ومتكامل بمواصفات عالمية يخدم محافظة إربد والمحافظات المجاورة، حيث من المتوقع أن تتجاوز كلفة المشروع 40 مليون دينار.
وحضر الاجتماع رئيس نقابة تجار الخضار والفواكه سعدي أبو حماد وعدد من التجار، إلى جانب الدكتور رائد التل ممثل الجامعة الألمانية الأردنية المصممة للمشروع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:14

الملك يشكر دول آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

20:09

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

20:05

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل آسيوية

19:50

مهرجان موسم الزيتون التراثي في روضة دار الأرقم الإسلامية يرسّخ قيم الأصالة ويحتفي بعبق التراث الأردني

19:40

عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا

19:34

طقس العرب: الأردن على موعد مع مرتفع جوي بدءا من الاثنين

19:33

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الجلامدة والمعايطة

19:24

خسرنا الجولة أمام خبر من مصدر مجهول

19:12

زرداري يمنح الملك أعلى وسام مدني في باكستان

19:09

الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا

19:06

الجمارك تدعو للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات

16:45

الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله