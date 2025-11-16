بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الجلامدة والمعايطة

21 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الجلامدة والمعايطة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الجلامدة والمعايطة.

*ففي منطقة أبو نصير بمحافظة العاصمة،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم اللواء الركن المتقاعد بهجت عسيم الجلامدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الجلامدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سعود ذياب المعايطة، شقيق اللواء الركن المتقاعد عواد المعايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المعايطة، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:24

خسرنا الجولة أمام خبر من مصدر مجهول

19:12

زرداري يمنح الملك أعلى وسام مدني في باكستان

19:09

الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا

19:06

الجمارك تدعو للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات

16:45

الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

16:40

وزير الإدارة المحلية يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر

16:30

بنك الاتحاد يشارك في فعالية “قرع الجرس من أجل المناخ” بدعوة من بورصة عمّان

16:22

تشغيل تجريبي لمسار الحافلات الكهربائية ضمن الباص السريع

16:18

الأردن يسلم سورية جثث 3 مهربين

15:50

بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين الأميرة سمية للتكنولوجيا و منصة زين للإبداع

15:34

الأردن يرحب باتفاق الدوحة للسلام في الكونغو الديمقراطية

15:19

إدارة الترخيص تطرح باقة أرقام مميزة للمركبات للبيع المباشر للمواطنين

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله