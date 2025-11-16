زرداري يمنح الملك أعلى وسام مدني في باكستان

وطنا اليوم:منح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الرئيس الباكستاني وسام النهضة المرصع، توثيقا لروابط الصداقة وتعميقا للعلاقات بين البلدين والشعبين.

ومنح الرئيس الباكستاني لجلالته وسام (نيشان باكستان)، وهو أعلى وسام مدني في باكستان، تقديرا لجهود جلالته في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الأحد، مباحثات في إسلام أباد، المحطة الأخيرة من جولة العمل الآسيوية لجلالته.

وأعرب جلالة الملك، خلال المباحثات التي عقدت في قصر إيوان الرئاسي، عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في عدة مجالات.