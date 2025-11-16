بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

زرداري يمنح الملك أعلى وسام مدني في باكستان

21 ثانية ago
زرداري يمنح الملك أعلى وسام مدني في باكستان

وطنا اليوم:منح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الرئيس الباكستاني وسام النهضة المرصع، توثيقا لروابط الصداقة وتعميقا للعلاقات بين البلدين والشعبين.
ومنح الرئيس الباكستاني لجلالته وسام (نيشان باكستان)، وهو أعلى وسام مدني في باكستان، تقديرا لجهود جلالته في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.
وعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الأحد، مباحثات في إسلام أباد، المحطة الأخيرة من جولة العمل الآسيوية لجلالته.
وأعرب جلالة الملك، خلال المباحثات التي عقدت في قصر إيوان الرئاسي، عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في عدة مجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا

19:06

الجمارك تدعو للاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات

16:45

الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

16:40

وزير الإدارة المحلية يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر

16:30

بنك الاتحاد يشارك في فعالية “قرع الجرس من أجل المناخ” بدعوة من بورصة عمّان

16:22

تشغيل تجريبي لمسار الحافلات الكهربائية ضمن الباص السريع

16:18

الأردن يسلم سورية جثث 3 مهربين

15:50

بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين الأميرة سمية للتكنولوجيا و منصة زين للإبداع

15:34

الأردن يرحب باتفاق الدوحة للسلام في الكونغو الديمقراطية

15:19

إدارة الترخيص تطرح باقة أرقام مميزة للمركبات للبيع المباشر للمواطنين

15:13

تستبدل الاردنيين بالهنود .. اسبوع على اعتصام العطارات و وزارة العمل تكتفي بالصمت

15:10

النزاهة تتابع بإهتمامٍ تصريحات نُسبت لمستثمر اردني

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله