بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

44 ثانية ago
الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الأحد، مباحثات في إسلام آباد، المحطة الأخيرة من جولة العمل الآسيوية لجلالته.
وأعرب جلالة الملك، خلال المباحثات التي عقدت في قصر إيوان الرئاسي، عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في عدة مجالات.
وتناولت المباحثات، التي حضرها سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، المستجدات في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين.
وشدد جلالته على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، وتعزيز الاستجابة الدولية للوضع الإنساني الحرج.
وفي سياق متصل، أكد جلالة الملك أهمية دور باكستان في دعم التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة.
وحذر جلالته من خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ومنح الرئيس الباكستاني لجلالته وسام (نيشان باكستان)، وهو أعلى وسام مدني في باكستان، تقديرا لجهود جلالته في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.
كما منح جلالة الملك، الرئيس الباكستاني وسام النهضة المرصع، توثيقا لروابط الصداقة وتعميقا للعلاقات بين البلدين والشعبين.
وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى باكستان معن الخريسات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

وزير الإدارة المحلية يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر

16:30

بنك الاتحاد يشارك في فعالية “قرع الجرس من أجل المناخ” بدعوة من بورصة عمّان

16:22

تشغيل تجريبي لمسار الحافلات الكهربائية ضمن الباص السريع

16:18

الأردن يسلم سورية جثث 3 مهربين

15:50

بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين الأميرة سمية للتكنولوجيا و منصة زين للإبداع

15:34

الأردن يرحب باتفاق الدوحة للسلام في الكونغو الديمقراطية

15:19

إدارة الترخيص تطرح باقة أرقام مميزة للمركبات للبيع المباشر للمواطنين

15:13

تستبدل الاردنيين بالهنود .. اسبوع على اعتصام العطارات و وزارة العمل تكتفي بالصمت

15:10

النزاهة تتابع بإهتمامٍ تصريحات نُسبت لمستثمر اردني

15:04

مصدر رسمي: لا زيارة اليوم لوفد من محافظة السويداء إلى المملكة

15:01

إطلاق فعالية “إنقاذ مليون وجبة من الهدر” ضمن مشروع “حفظ النعمة”

14:45

ثلاثة بنوك أردنية توقع اتفاقية تسوية مع مجموعة الأردن لتطوير المشاريع السياحية لضمان تنمية مشروع تالابيه

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله