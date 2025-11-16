الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الأحد، مباحثات في إسلام آباد، المحطة الأخيرة من جولة العمل الآسيوية لجلالته.

وأعرب جلالة الملك، خلال المباحثات التي عقدت في قصر إيوان الرئاسي، عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في عدة مجالات.

وتناولت المباحثات، التي حضرها سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، المستجدات في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين.

وشدد جلالته على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، وتعزيز الاستجابة الدولية للوضع الإنساني الحرج.

وفي سياق متصل، أكد جلالة الملك أهمية دور باكستان في دعم التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة.

وحذر جلالته من خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ومنح الرئيس الباكستاني لجلالته وسام (نيشان باكستان)، وهو أعلى وسام مدني في باكستان، تقديرا لجهود جلالته في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما منح جلالة الملك، الرئيس الباكستاني وسام النهضة المرصع، توثيقا لروابط الصداقة وتعميقا للعلاقات بين البلدين والشعبين.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى باكستان معن الخريسات.