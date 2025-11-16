وزير الإدارة المحلية يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر

وطنا اليوم:وضع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر، أحد أهم المشاريع البيئية والخدمية في المملكة.

وجاء تمويل تطوير وإعادة تأهيل المشروع بمنحة كريمة كاملة من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو 40 مليون يورو، وذلك ضمن برنامج دعم أوسع قدّمه الاتحاد الأوروبي لقطاع إدارة النفايات في الأردن، بلغت قيمته 100 مليون يورو لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وأكد المصري أهمية المشروع الاستراتيجي الذي يجسّد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التحديث الشامل.

وقال إن رؤية جلالته تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستدامة في البنية التحتية، مشدداً على أن إطلاق هذا المشروع يأتي ترجمة عملية لهذه الرؤية الملكية في قطاع بالغ الأهمية.

وأوضح المصري أن مكب الأكيدر، الذي أُنشئ عام 1981، يُعد ثاني أكبر مكب نفايات في المملكة بعد مكب الغباوي، ويخدم 33 بلدية من محافظات إربد وجرش وعجلون وجزء من محافظة المفرق. ويستقبل الموقع ما معدله 1500 طن من النفايات يومياً، وبمساحة إجمالية تبلغ 969 دونماً.

وأضاف أن الموقع شهد خلال السنوات الماضية ضغوطاً كبيرة نتيجة ازدياد كميات النفايات والتداعيات المباشرة لأزمة اللجوء السوري، ما جعل تطويره ضرورة وطنية وبيئية مُلحّة.

وبيّن الوزير أن مشروع التطوير يتضمن إعادة تأهيل المكب القديم والخلايا الحالية، وإنشاء خلايا صحية جديدة بمساحة 200 دونم، إضافة إلى تنفيذ نظام متكامل لجمع وتخزين ومعالجة العصارة الناتجة من النفايات، ونظام لجمع الغاز من المكب القديم والخلايا القائمة، حيث يشمل المشروع تأهيل وتطوير جميع مرافق الموقع من مبانٍ وطرق وخدمات مساندة، ليستمر المكب بالعمل وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة.

وأشار إلى أن المقاول باشر أعماله في شهر آذار 2025، وستستمر مدة التنفيذ 26 شهراً، ليُنجز المشروع بالكامل في أيار 2027.

وثمّن المصري دعم الاتحاد الأوروبي الكبير للأردن، مؤكداً أن منحة الـ100 مليون يورو كانت حجر الأساس في إطلاق مشاريع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى جهود الوكالة الفرنسية للإنماء على إشرافها، وإلى الشركاء الدوليين والمنفذين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، على جهودهم في دعم البلديات وتعزيز البنية التحتية للخدمات.

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف تشاتزيسافاس أن تدشين أعمال مشروع الأكيدر اليوم يعكس النتائج الإيجابية للشراكة بين وزارة الإدارة المحلية والوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مشروع الأكيدر المموّل بالكامل من الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 40 مليون يورو يمضي قدماً وفق المخطط، ويُعد جزءاً محورياً من دعم الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 100 مليون يورو لتحديث نظام إدارة النفايات في المملكة.

وأشاد السفير بطموح الأردن في تعزيز دور القطاع الخاص ضمن هذا القطاع الحيوي، لما يمثّله ذلك من خطوة مهمة نحو الابتكار وتحقيق الاستدامة في إدارة النفايات.

بدوره، أكد السفير الفرنسي في الأردن فرانك جيليه أهمية التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا ووزارة الإدارة المحلية، لافتاً إلى أنه يمثّل نموذجاً ناجحاً للشراكات الدولية الداعمة لأولويات الأردن البيئية.

وأشار إلى أن إعادة تأهيل وتوسعة مكب الأكيدر، وإغلاق المواقع القديمة، وتحديث البنية التشغيلية للموقع تأتي ضمن جهود شاملة تهدف إلى حماية البيئة وتحسين الخدمات البلدية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان محافظات الشمال.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية، بل يشمل أيضاً برنامجاً متكاملاً لتعزيز القدرات المؤسسية لدى وزارة الإدارة المحلية ووزارة البيئة والبلديات، في مجالات التشغيل والمراقبة البيئية والصيانة، مؤكداً التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الأردن في مسيرته نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتشجيع مبادرات الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات بطرق حديثة تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية.

واستعرض ممثل ائتلاف شركة مسوجيوس والمسار المتحدة شريف الصيفي مكوّنات المشروع وأهدافه البيئية والمكوّنات الرئيسية التي سيتم إنجازها، بما في ذلك خلايا الطمر الصحية ووحدة معالجة العصارة ووحدة جمع الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة مستقبلاً.

وحضر الحفل أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أشرف أبو السمن، وممثلون وشركاء تطوير المشروع.