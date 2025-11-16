بنك الاتحاد يشارك في فعالية “قرع الجرس من أجل المناخ” بدعوة من بورصة عمّان

وطنا اليوم:شارك الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، السيد منتصر دوّاس، اليوم الأحد في فعالية “قرع الجرس من أجل المناخ” التي عقدتها بورصة عمّان والتي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، ضمن مبادرة دولية تهدف إلى إبراز دور أسواق المال في دعم التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون، عبر تبنّي معايير الإفصاح الدولية (IFRS S1 و IFRS S2) الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، باعتبارها الإطار الموحّد لقياس وإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بتغيّر المناخ.

وجاءت دعوة بورصة عمّان لبنك الاتحاد تقديراً لدوره الريادي في تعزيز الإفصاحات المناخية، وإطلاق خطة تحوّل متكاملة تربط بين الحوكمة واستراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر والتمويل. ويُعدّ بنك الاتحاد أول بنك في الأردن، ومن أوائل البنوك في الشرق الأوسط، الذي يصدر تقريراً مستقلاً متوافقاً مع معيار IFRS S2 قبل بدء فترة الإفصاح الإلزامي وذلك انسجاماً مع دليل الإفصاح المناخي الذي أصدرته بورصة عمّان، والذي يبدأ تطبيقه على أساس طوعي خلال عام 2026 عن عام 2025 ويصبح إلزامياً ابتداءً من عام 2027 عن عام 2026.

قال السيد منتصر دوّاس، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد: “نتعامل مع الإفصاحات المناخية باعتبارها أداة استراتيجية لقياس المخاطر وتحديد فرص التمويل والنمو، وليست مجرد متطلب تنظيمي. فالتحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون أصبح عاملاً رئيسياً في توجيه الائتمان ورأس المال، ودورنا يتمثل في تطوير حلول تمويلية تدعم هذا التحوّل، بما يشمل التمويل الأخضر والمناخي والانتقالي.” وأضاف: “إن إصدار تقرير مناخي مستقل وقياس الانبعاثات المموّلة مكّن البنك من تكوين رؤية أوضح حول مسار المخاطر والفرص، ونواصل اليوم توسيع نطاق الإفصاح على مستوى مجموعة بنك الاتحاد لتوفير صورة موحدة تعزّز صنع القرار المبني على معطيات دقيقة.”

وقال السيد مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمّان: “نثمن مشاركة بنك الاتحاد في هذه الفعالية العالمية، تقديراً لخطواته المتقدمة في الإفصاح عن المعلومات المناخية وإصدار تقرير متوافق مع متطلبات المعايير الدولية. والتي تمثّل نموذجاً مهماً للشفافية والحوكمة، وتنسجم مع توجه بورصة عمّان نحو تطبيق الإفصاح المناخي الإلزامي ابتداءً من عام 2027 عن عام 2026”.

ويواصل بنك الاتحاد تعزيز دوره في دعم التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال إدارة المخاطر المناخية والفرص المرتبطة به، وتطوير حلول التمويل الأخضر والانتقالي، ودمج اعتبارات المناخ في السياسات الائتمانية وعمليات اتخاذ القرار. كما يعمل البنك على دعم مختلف القطاعات في التكيّف مع متطلبات الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية المعنية بالتحوّل المستدام، إلى جانب تطوير ممارسات الاستدامة التشغيلية داخل البنك بما يشمل إدارة البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام البنك بتعزيز الشفافية وتطوير أدوات التمويل المستدام، بما يواكب التحوّلات العالمية ويعزّز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر والاستثمار بالفرص الناشئة.

نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مؤسسة بنكية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1978. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي. وفي عام 2024، توسّع بنك الاتحاد إقليمياً بافتتاح أول فرع له في العراق. وعزّز البنك حضوره في السوق الأردني من خلال اندماجه مع البنك الاستثماري في عام 2025.