تشغيل تجريبي لمسار الحافلات الكهربائية ضمن الباص السريع

وطنا اليوم:تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ، اليوم الاحد، التشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية الجديدة التي تم اطلاقها ضمن “المسار الأخضر” لمشروع الباص السريع، في محطة طارق، يرافقه السفير البريطاني لدى المملكة الأردنية الهاشمية فيليب هول، و المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( EBRD ) غريتشن بيري.

واطلع الشواربة، خلال الزيارة، على شرح مفصل عن الأداء التشغيلي للحافلات الكهربائية التي تم تشغيلها ضمن المرحلة التجريبية في منظومة النقل العام لاول مرة، من خلال مسار الباص سريع التردد رقم (106) الذي يربط مجمع رغدان السياحي بمحطة صويلح.

كما استمع الى ايجاز عن معايير الكفاءة والسلامة البيئية والتقنية للحافلات، التي من شأنها تعزيز خدمات النقل العام المستدام والصديق للبيئة.

و قال الشواربة إن إطلاق حافلات كهربائية على مسار الباص السريع رقم (106) يمثل خطوة نحو نقل عام أكثر استدامة وحداثة، مشيرا الى أن هذه الخطوة تؤكد التزام أمانة عمّان برؤيتها كمدينة ذكية وصديقة للبيئة، حيث تسهم الحافلات الكهربائية الحديثة في خفض الانبعاثات الكربونية، و ​رفع كفاءة شبكة النقل العام، وتوفر حلولاً اقتصادية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية.

بدوره قال السفير البريطاني هول، ان المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأردن في جهود خفض الانبعاثات والحد من تغيّر المناخ، مشيرا الى أن صندوق المناخ الأخضر، والذي تُعدّ المملكة المتحدة أحد أكبر المساهمين فيه، قدم التمويل الذي مكّن أمانة عمّان الكبرى من شراء خمسة عشر حافلة كهربائية، ستُسهم في توفير خدمة نقل أفضل، و بانبعاثات أقل، وبالتالي الحد من الاحترار العالمي، كما ستُسهم هذه الحافلات في تقليل الازدحام، وتوفّر فرصًا أوسع للجميع للوصول إلى التعليم والعمل، وخاصة للنساء والشباب.

و قالت بيري ان إطلاق أول أسطول من الحافلات الكهربائية في المدينة خطوة رائدة تضع عمان في طليعة التنقل الحضري النظيف في المنطقة، مشيرة الى ان هذا الإنجاز هو نتيجة الشراكة بين أمانة عمان و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA) ، و صندوق المناخ الأخضر (GCF).

كما أكدت أن البنك الأوروبي فخور بتقديم تمويل جزئي لدعم المشروع الذي يدل على التزام عمان بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وتوفير وسائل نقل عام موثوقة وسهلة الوصول للجميع

ويشار الى ان امانة عمان كانت قد اطلقت المسار الجديد لخدمة الباص سريع التردد، رقم (106) و يربط مجمع رغدان السياحي بمحطة صويلح، بطول 18.6 كيلومتر، مرورًا بعدد من المحطات المجهزة بكافة الخدمات ومقاعد الانتظار، من خلال استخدام حافلات كهربائية حديثة وصديقة للبيئة لأول مرة ضمن أسطول النقل العام.

كما زودت جميع الحافلات الكهربائية بخدمات الباص السريع الذكية، مثل الإنترنت المجاني، وأنظمة المراقبة، وطرق الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تجهيزات مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقة.

ويعمل المسار الجديد (106) على مدار اليوم، حيث تنطلق الرحلات بين رغدان وصويلح كل 20 دقيقة من الساعة 6 صباحًا وحتى 10 مساءً