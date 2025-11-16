بنك القاهرة عمان
الأردن يرحب باتفاق الدوحة للسلام في الكونغو الديمقراطية

17 ثانية ago
الأردن يرحب باتفاق الدوحة للسلام في الكونغو الديمقراطية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة ٢٣ مارس”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الهام الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ويحقّق تطلعات شعبها، ويعزّز حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وثمّن المجالي جهود دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في التوصل لهذا الاتفاق، مجدّدًا التأكيد على دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.


وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله