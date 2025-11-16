بنك القاهرة عمان
إدارة الترخيص تطرح باقة أرقام مميزة للمركبات للبيع المباشر للمواطنين

إدارة الترخيص تطرح باقة أرقام مميزة للمركبات للبيع المباشر للمواطنين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزاً، والتي كان مقرراً بيعها بالمزاد العلني، للبيع المباشر من خلال البوابة الإلكترونية.
كما أعلنت الإدارة عن طرح مجموعة كبيرة من الأرقام المتناسقة من ترميز (1)، بأسعار تبدأ من 2750 دينارا.
وسيبدأ البيع لكلا النوعين يوم الأربعاء الموافق 19-11-2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
يمكن للراغبين في الشراء الدخول إلى البوابة من خلال الرابط: https://eservices.dvld.gov.jo.

وللاطلاع على قائمة الأرقام الأكثر تميزاً (ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من مختلف الترميزات، بأسعار تبدأ من 25 ألف دينار)، (انقر هنا)

وللاطلاع على قائمة الأرقام المتناسقة من ترميز (1) والتي تشمل نحو 4000 رقم مميز (انقر هنا)

وأكدت الإدارة أن الكشوفات متاحة للعامة دون الحاجة للدخول إلى البوابة والبحث عبرها.
كما يسمح للشخص الواحد بشراء عدد غير محدود من الأرقام، وتقديم أكثر من طلب شراء بآن واحد.


