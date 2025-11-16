ثلاثة بنوك أردنية توقع اتفاقية تسوية مع مجموعة الأردن لتطوير المشاريع السياحية لضمان تنمية مشروع تالابيه

وطنا اليوم:أعلنت ثلاثة بنوك أردنية رائدة، هي الاستثماري (INVESTBANK) والبنك الأردني الكويتي وكابيتال بنك، عن توقيع اتفاقية تسوية نهائية مع مجموعة شركات الأردن لتطوير المشاريع السياحية، المالكة لمشروع “تالابيه” في مدينة العقبة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمت تسوية المديونية بشكل كامل بين الأطراف المعنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تنمية المشروع وتعزيز دوره كأحد المشاريع الحيوية الداعمة للقطاع السياحي في العقبة.

ويأتي هذا التوجه ضمن التزام القطاع المصرفي الأردني بدعم الاستثمارات السياحية الكبرى التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وثمنت البنوك الدور المحوري للجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، الذي أسهم بدعم كبير في تسهيل مراحل التفاوض وإنجاح عملية التسوية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية مصالح الأطراف كافة.

ويواصل مشروع “تالابيه” مسيرته كأحد المشاريع الترفيهية والسياحية المميزة في المملكة، فيما توفّر هذه التسوية أرضية قوية لتنشيط أعمال المشروع وتطوير خدماته بما يعزز تدفق الزوّار إلى العقبة ويدعم قطاعها السياحي الحيوي.