بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

ثلاثة بنوك أردنية توقع اتفاقية تسوية مع مجموعة الأردن لتطوير المشاريع السياحية لضمان تنمية مشروع تالابيه

40 ثانية ago
ثلاثة بنوك أردنية توقع اتفاقية تسوية مع مجموعة الأردن لتطوير المشاريع السياحية لضمان تنمية مشروع تالابيه

وطنا اليوم:أعلنت ثلاثة بنوك أردنية رائدة، هي الاستثماري (INVESTBANK) والبنك الأردني الكويتي وكابيتال بنك، عن توقيع اتفاقية تسوية نهائية مع مجموعة شركات الأردن لتطوير المشاريع السياحية، المالكة لمشروع “تالابيه” في مدينة العقبة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تمت تسوية المديونية بشكل كامل بين الأطراف المعنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تنمية المشروع وتعزيز دوره كأحد المشاريع الحيوية الداعمة للقطاع السياحي في العقبة.
ويأتي هذا التوجه ضمن التزام القطاع المصرفي الأردني بدعم الاستثمارات السياحية الكبرى التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.
وثمنت البنوك الدور المحوري للجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، الذي أسهم بدعم كبير في تسهيل مراحل التفاوض وإنجاح عملية التسوية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية مصالح الأطراف كافة.
ويواصل مشروع “تالابيه” مسيرته كأحد المشاريع الترفيهية والسياحية المميزة في المملكة، فيما توفّر هذه التسوية أرضية قوية لتنشيط أعمال المشروع وتطوير خدماته بما يعزز تدفق الزوّار إلى العقبة ويدعم قطاعها السياحي الحيوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:29

كيم جونغ أون يوافق على بث البريميرليغ.. ويضيف 5 تعديلات

14:19

صدمة لجمهور الريال .. فينيسيوس يقترب من الانضمام لنادي تشيلسي

14:14

غوايات ترامب ومجلس الامن القادم.

14:05

مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ حملتها التوعوية لتفقد جاهزية المركبات

14:02

القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف قادم من سوريا

12:55

الدفاع المدني بغزة: لا نستطيع الاستجابة للعديد من الاستغاثات

12:49

فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة Gen G Collegiate Cup 2025

12:46

الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي نحتاجه لنصبح دولة إدراكية؟

12:45

اكتشاف كأس فضية في فلسطين عمرها 4300 عام تحمل أقدم تصوير لنشأة الكون

12:35

15 % من الأردنيين يستجيبون فوراً لإشعارات التنفيذ القضائي

12:28

وفاة خبيرة التغذية ديانا أريس بعد سقوط مأساوي

12:24

كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا تحقق درجة الإتقان في امتحان الكفاءة

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله