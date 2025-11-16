بنك القاهرة عمان
الدفاع المدني بغزة: لا نستطيع الاستجابة للعديد من الاستغاثات

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قال الدفاع المدني في غزة إنه لم يتم حتى الآن إدخال الخيام إلى قطاع غزة، مشددا على عدم التزام الاحتلال بذلك.
وأوضح أن ما دخل حتى الآن من مساعدات لم يتجاوز 15% من الاحتياجات، قائلا “لا نستطيع الاستجابة للعديد من الاستغاثات نتيجة قلة الإمكانيات”، في حين يواجه القطاع منخفضا جويا لم تصمد الخيام أمامه.
وأفاد الدفاع المدني في غزة أمس السبت، بغرق عشرات الخيام بمياه الأمطار، التي تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأن طواقمه تتعامل مع عشرات الخيام بالمخيمات.
يأتي ذلك في وقت دعت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الضامنين لاتفاق وقف الحرب، والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.
كما شددت على أن الوضع المأساوي في غزة يؤكد الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء وسط استمرار مماطلات الاحتلال في السماح بدخول المساعدات والخيام والبيوت المتنقلة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي- في بيان- إنه مع دخول فصل الشتاء بقوة تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية لقرابة مليون ونصف المليون إنسان من سكان غزة في الخيام.
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قال في وقت سابق لقناة “الجزيرة”، إن آلاف الخيام التي تؤوي نازحين في القطاع غمرتها مياه الأمطار، وإن الوضع في القطاع كارثي.
وكشف أن القطاع يحتاج 450 ألف خيمة إن لم يكن أكثر لإيواء النازحين.
ومنذ فجر الجمعة، تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورياح وأمطار غزيرة، ما ضاعف من معاناة 1.5 مليون نازح في قطاع غزة بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم البالية.


