15 % من الأردنيين يستجيبون فوراً لإشعارات التنفيذ القضائي

15 % من الأردنيين يستجيبون فوراً لإشعارات التنفيذ القضائي

وطنا اليوم:قالت إدارة التنفيذ القضائي إن 15٪ من المواطنين يستجيبون فورًا للإشعارات القضائية المرسلة إليهم عبر الرسائل النصية، والتي تتعلق بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.
وأوضحت الإدارة أن هذا الرقم يعكس ارتفاعًا في الوعي القانوني، والتزامًا متزايدًا بمسؤولية السداد واحترام القانون.
وأكدت على أهمية قراءة الإشعار بدقة، والتأكد من صحة البيانات، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.


24 ساعة
12:28

وفاة خبيرة التغذية ديانا أريس بعد سقوط مأساوي

12:24

كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا تحقق درجة الإتقان في امتحان الكفاءة

12:14

بلدية مأدبا تتبرأ من فيديو قتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص

12:03

السلطات الإثيوبية تعلن أن تفشي فيروس ماربورغ وصل لدرجة الوباء

11:55

حسّان يؤكد دعم الحكومة لإجراءات هيئة النزاهة للتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار

11:50

الأمن : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير

11:46

وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4% من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون م3

11:41

وفيات الأحد 16-11-2025

11:06

العَودةُ إلى الشَّرعيَّةِ

11:05

الأسواق الحرة الأردنية تطلق سوق Cash & Carry الجديد في النافورة مول العقبة

10:57

ستينية تكشف فظائع ابنها المدمن.. مزع رقبتي وعذبني وحول حياتي إلى جحيم

10:47

النائب العموش يوجّه سؤالًا للحكومة حول تصريحات زياد المناصير بشأن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله