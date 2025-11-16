15 % من الأردنيين يستجيبون فوراً لإشعارات التنفيذ القضائي

وطنا اليوم:قالت إدارة التنفيذ القضائي إن 15٪ من المواطنين يستجيبون فورًا للإشعارات القضائية المرسلة إليهم عبر الرسائل النصية، والتي تتعلق بالطلبات القضائية الصادرة بحقهم.

وأوضحت الإدارة أن هذا الرقم يعكس ارتفاعًا في الوعي القانوني، والتزامًا متزايدًا بمسؤولية السداد واحترام القانون.

وأكدت على أهمية قراءة الإشعار بدقة، والتأكد من صحة البيانات، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.