بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4% من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون م3

22 ثانية ago
وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4% من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون م3

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم إلى ما نسبته 4% من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وقالت الوزارة في بيانها إن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي من مساء الخميس حتى صباح الأحد بلغت 1,8 مليون متر مكعب، سُجلت أغلبيتها في سد الوالة (400) ألف متر مكعب لترفع التخزين الكلي فيه إلى (5,3%) من كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب.
وتوزعت باقي الكميات على مختلف السدود وبكميات متفاوتة باستثناء سد الوحدة حيث لم يسجل دخول أي كميات له، ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية 43 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 15% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

وفيات الأحد 16-11-2025

11:06

العَودةُ إلى الشَّرعيَّةِ

11:05

الأسواق الحرة الأردنية تطلق سوق Cash & Carry الجديد في النافورة مول العقبة

10:57

ستينية تكشف فظائع ابنها المدمن.. مزع رقبتي وعذبني وحول حياتي إلى جحيم

10:47

النائب العموش يوجّه سؤالًا للحكومة حول تصريحات زياد المناصير بشأن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين

10:43

وفد أردني يمثل جميع أطياف مأدبا يشارك في مؤتمر بجامعة لاسييرا بولاية كاليفورنيا

10:40

التحديث الإداري في الجامعات

10:38

كيف يُجيب الشارع الفلسطيني على أسئلة المرحلة الراهنة وتحدياتها؟

10:36

جامعة عمان الأهلية تستعد لاستضافة قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 بالتعاون مع الجامعة الأردنية

10:34

حقوق فيلادلفيا تبحث المستجدات القانونية في قانون العمل الأردني

10:31

جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة الجامعة بوّابة التحديث السياسي

10:30

سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله