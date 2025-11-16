وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4% من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون م3

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم إلى ما نسبته 4% من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وقالت الوزارة في بيانها إن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي من مساء الخميس حتى صباح الأحد بلغت 1,8 مليون متر مكعب، سُجلت أغلبيتها في سد الوالة (400) ألف متر مكعب لترفع التخزين الكلي فيه إلى (5,3%) من كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب.

وتوزعت باقي الكميات على مختلف السدود وبكميات متفاوتة باستثناء سد الوحدة حيث لم يسجل دخول أي كميات له، ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية 43 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 15% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.