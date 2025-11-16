الأسواق الحرة الأردنية تطلق سوق Cash & Carry الجديد في النافورة مول العقبة

وطنا اليوم:في خطوة رائدة لتعزيز تجربة التسوق وتوفير خيارات عملية للعملاء في موقع واحد، أعلنت شركة الأسواق الحرة الأردنية عن إطلاق سوقها الجديد (Cash & Carry )في النافورة مول بمدينة العقبة.

تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة لإطلاق فضاءات جديدة لخطة النافورة في تطوير العلاقة مع الالاف من الزوار ورواد المول عبر تقديم احدث أساليب التسوق العالمية المستندة إلى إلى سهولة التسوق وتوسيع الخيارات بما يعزز تجربة فريدة للمتسوق تطرح لاول مرة في الأردن.

يهدف سوق (Cash & Carry) إلى تقديم خصومات كبيرة على قائمة واسعة من الأصناف المختارة، عبر نموذج بيع مباشر يمنح المتسوقين فرصة الحصول على منتجات متنوعة بأسعار تنافسية وبأسلوب تسوق بسيط ومرن.

وأكدت إدارة الأسواق الحرة الأردنية أن افتتاح هذا السوق الجديد يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في مدينة العقبة وتطوير خدماتها، من خلال توفير نقطة بيع إضافية في موقع حيوي مثل النافورة مول، بما يسهل على العملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مناسبة حسب اهتماماتهم وأذواقهم وبأسلوب تفاعلي مرن.

واكدت ادارة النافورة مول العقبة انه يمكن للعملاء زيارة السوق الأحدث (Cash & Carry) للاستفادة من العروض الواسعة والخدمات العديدة المتاحة على مدار ايام الأسبوع لافتة ان هذه الخطوة انطلقت بعد دراسة اهتمامات الزوار ما سيزيد من بشكل كبير من المتسوقين من ابناء العقبة او زوارها من المحافظات والسياح القادمين من الخارج .