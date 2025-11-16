بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

ستينية تكشف فظائع ابنها المدمن.. مزع رقبتي وعذبني وحول حياتي إلى جحيم

19 ثانية ago
ستينية تكشف فظائع ابنها المدمن.. مزع رقبتي وعذبني وحول حياتي إلى جحيم

وطنا اليوم:نشرت مديرية الامن العام اليوم الأحد، فيديو توعوي حذرت من خلاله من مخاطر الإدمان على المخدرات.
وروت المديرية في الفيديو التوعوي والذي يأتي ضمن حملتها “نعم للحياة لا للمخدرات” وحمل عنوان “وراء كل مدمن أم بتبكي دم” قصة مؤلمة لمسنة ستينية، تعرضت لاعتداء وحشي من قبل ابنها المدمن في لحظة ضعف وسيطرة الإدمان.
وطلبت السيدة المسنة وفق الفيديو، والتي كانت قد راجعت مكتب مكافحة المخدرات، بالقبض على ابنها، والذي يقوم بتعذيبها للحصول على المال من أجل شراء المخدرات.
وحذرت مديرية الامن العام من أن “الإدمان يسلب الإنسان إنسانيته، فلا تجعل نفسك أو من تحب ضحية له”.
وختمت المديرية الفيديوي التوعوي بنصيحة من ذهب “العلاج متاح، والعودة ممكنة… قبل فوات الأوان”.

استمع إلى الفيديو التوعوي:

 

https://www.facebook.com/reel/2396943284088934?locale=ar_AR


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

النائب العموش يوجّه سؤالًا للحكومة حول تصريحات زياد المناصير بشأن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين

10:43

وفد أردني يمثل جميع أطياف مأدبا يشارك في مؤتمر بجامعة لاسييرا بولاية كاليفورنيا

10:40

التحديث الإداري في الجامعات

10:38

كيف يُجيب الشارع الفلسطيني على أسئلة المرحلة الراهنة وتحدياتها؟

10:36

جامعة عمان الأهلية تستعد لاستضافة قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 بالتعاون مع الجامعة الأردنية

10:34

حقوق فيلادلفيا تبحث المستجدات القانونية في قانون العمل الأردني

10:31

جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة الجامعة بوّابة التحديث السياسي

10:30

سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة

10:20

رقمنة 80% من الخدمات الحكومية

10:12

كاتس: لن تكون هناك دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ

10:05

رابع لقاء.. هل يزور ترامب قريباً دمشق ويجتمع بالشرع؟

09:57

بن غفير وسموتريتش يهاجمان نتنياهو : الحل في التهجير

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني