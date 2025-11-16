ستينية تكشف فظائع ابنها المدمن.. مزع رقبتي وعذبني وحول حياتي إلى جحيم

وطنا اليوم:نشرت مديرية الامن العام اليوم الأحد، فيديو توعوي حذرت من خلاله من مخاطر الإدمان على المخدرات.

وروت المديرية في الفيديو التوعوي والذي يأتي ضمن حملتها “نعم للحياة لا للمخدرات” وحمل عنوان “وراء كل مدمن أم بتبكي دم” قصة مؤلمة لمسنة ستينية، تعرضت لاعتداء وحشي من قبل ابنها المدمن في لحظة ضعف وسيطرة الإدمان.

وطلبت السيدة المسنة وفق الفيديو، والتي كانت قد راجعت مكتب مكافحة المخدرات، بالقبض على ابنها، والذي يقوم بتعذيبها للحصول على المال من أجل شراء المخدرات.

وحذرت مديرية الامن العام من أن “الإدمان يسلب الإنسان إنسانيته، فلا تجعل نفسك أو من تحب ضحية له”.

وختمت المديرية الفيديوي التوعوي بنصيحة من ذهب “العلاج متاح، والعودة ممكنة… قبل فوات الأوان”.

استمع إلى الفيديو التوعوي:

https://www.facebook.com/reel/2396943284088934?locale=ar_AR