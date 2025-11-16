بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

النائب العموش يوجّه سؤالًا للحكومة حول تصريحات زياد المناصير بشأن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين

35 ثانية ago
النائب العموش يوجّه سؤالًا للحكومة حول تصريحات زياد المناصير بشأن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين

وطنا اليوم:وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه الحكومة بتوضيح موقفها من التصريحات المتداولة لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرّضه لضغوط من بعض المسؤولين لتعيين أبنائهم وزوجاتهم في شركاته.
وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويدي بنتائجها.
كما استفسر العموش عن وجود شكاوى أو بلاغات سابقة لدى الحكومة أو هيئة النزاهة تتعلق بممارسات نفوذ أو استغلال سلطة من قبل مسؤولين بهدف الحصول على وظائف لأقاربهم في الشركات التابعة لمجموعة المناصير، مع طلب تزويد المجلس بعدد تلك الشكاوى وآلية التعامل معها إن وُجدت.
وتضمّن السؤال النيابي تساؤلًا حول السياسات والآليات التي تعتمدها الحكومة لضمان عدم تدخل أي مسؤول في شؤون التوظيف لدى القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ستُتخذ للحد من مثل هذه الممارسات.
كما طالب النائب العموش رئيس الوزراء بتوضيح الإجراءات القانونية أو الإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي مسؤول يثبت تورطه في ضغوط أو تدخلات من هذا النوع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:43

وفد أردني يمثل جميع أطياف مأدبا يشارك في مؤتمر بجامعة لاسييرا بولاية كاليفورنيا

10:40

التحديث الإداري في الجامعات

10:38

كيف يُجيب الشارع الفلسطيني على أسئلة المرحلة الراهنة وتحدياتها؟

10:36

جامعة عمان الأهلية تستعد لاستضافة قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 بالتعاون مع الجامعة الأردنية

10:34

حقوق فيلادلفيا تبحث المستجدات القانونية في قانون العمل الأردني

10:31

جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة الجامعة بوّابة التحديث السياسي

10:30

سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة

10:20

رقمنة 80% من الخدمات الحكومية

10:12

كاتس: لن تكون هناك دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ

10:05

رابع لقاء.. هل يزور ترامب قريباً دمشق ويجتمع بالشرع؟

09:57

بن غفير وسموتريتش يهاجمان نتنياهو : الحل في التهجير

09:50

عرض مسرحية “النهر لن يفصلني عنك ِ” يومي الثلاثاء والأربعاء في المركز الثقافي الملكي

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني