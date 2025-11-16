حقوق فيلادلفيا تبحث المستجدات القانونية في قانون العمل الأردني

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا يومًا علميًا لبحث محاور قانون العمل الأردني، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين من وزارة العمل، وقدم الجلسات العلمية كلٌّ من مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل الأستاذ محمود الوريكات، والدكتور نشأت محمد المراهفه من الدائرة القانونية/ قسم الاستشارات الداخلية للشركات في وزارة العمل

وتناولت الجلسات عددًا من الموضوعات القانونية المهمة، من أبرزها الالتزامات الواقعة على طرفي عقد العمل، والعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفق أحكام قانون العمل الأردني، إضافة إلى مناقشة النصوص المتعلقة بساعات الدوام والاستراحات، والحد الأعلى لساعات العمل اليومية، والإجازات التي منحها المشرّع للعامل، وغيرها من المسائل القانونية المتصلة بالواقع العملي.

وأكد عميد كلية الحقوق الدكتور مؤيد الخوالدة، حرص الكلية على ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وتعزيز تواصل الطلبة مع الواقع القانوني، من خلال استضافة الخبراء وأصحاب المراكز القانونية المؤثرة في صنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.

واختُتم اليوم العلمي بجلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المختصون عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، مؤكدين أهمية مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تُثري المعرفة القانونية وتعزّز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل بوعي تشريعي راسخ.