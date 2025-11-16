وطنا اليوم:كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، عن رقمنتها لـ 80% من الخدمات الحكومية، محققة الهدف الذي أعلنت عنه بوقت سابق بخصوص سعيها لرقمنة 80% من الخدمات مع نهاية العام الحالي.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق بأنها سترقمن 100% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي وبعدها أعادت ترتيب الأولويات وأكدت بأنها سترقمن 80% خلال 2025 وفي العام 2026 ستصل النسبة إلى 100%.

وأضافت الوزارة بأنه تم رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة من أصل 2400 خدمة مستهدف رقمنتها.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أكد في وقت سابق بأن الأهداف ومؤشرات الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024-2028 تهدف في رؤيتها إلى اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال.

وأشار سميرات إلى أن أهداف ومؤشرات الخطة تركز على إدارة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطرق مبتكرة وضمن أطر متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة حكومية رقمية آمنة وموثوقة.