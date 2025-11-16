كاتس: لن تكون هناك دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ

وطنا اليوم:أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجدداً تصريحات تصعيدية. وقال في تصريحات اليوم الأحد إن “السياسة الإسرائيلية واضحة.. لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية “ستبقى على قمة جبل الشيخ” الذي يشرف على دمشق وسهل البقاع اللبناني والجولان المحتل، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت منذ ديسمبر 2024، داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ على الحدود السورية، وأقامت مواقع ونقاط عسكرية عدة فضلا عن مراصد مراقبة استخباراتية.

“سلاح حماس”

إلى ذلك، شدد كاتس على أنه “سيتم تفكيك كافة الأنفاق في قطاع غزة، حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس ضمن مناطق الخط الأصفر من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم بواسطة القوة الدولية – أو الجيش الإسرائيلي”.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وجها مساء أمس أيضاً انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.

فيما تواصل الإدارة الأميركية مساعيها لحل أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح جنوب القطاع الفلسطيني من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط رفض تل أبيب خروج المحاصرين دون إعلان استسلامهم وتسليم أسلحتهم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكرر فيها كاتس تهديداته بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ أو داخل الأراضي التي احتلتها جنوب لبنان، فقد سبق أن أكد ذلك مراراً في السابق.