رابع لقاء.. هل يزور ترامب قريباً دمشق ويجتمع بالشرع؟

40 ثانية ago
وطنا اليوم:بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه الأسبوع الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع بالجيد جداً، أفادت أنباء عن احتمال زيارة ترامب إلى دمشق قريباً.
فقد انطلقت جهود سورية من أجل ترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى العاصمة السورية، وفق ما أفادت مجلة “المجلة”.
فيما أوضحت مصادر أن ترامب قال مؤخرا إنه “سيتم الإعلان عن المزيد من الاتفاقيات، وإذا تم توقيع هذه الاتفاقيات فسيذهب ليعلن عنها من دمشق”.

“رجل قوي”
وكان الرئيسان اجتمعا الإثنين الماضي في البيت الأبيض، حيث أشاد ترامب بنظيره السوري، معتبراً أنه رجل قوي جداً، وقادر على إعادة إعمار بلاده التي دمرتها الحرب.
في حين شكلت تلك الزيارة التي وصفت بالتاريخية، أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946، بعدما دخل الشرع مقر الأمم المتحدة في نيويورك بسبتمبر الماضي، ليكون أول رئيس سوري أيضاً يلقي خطابا أمام الجمعية العامة منذ عقود.
ومنذ سقوط النظام السوري السابق ولجوء رئيسه بشار الأسد إلى موسكو في الثامن من ديسمبر 2024، عمد الشرع الذي تسلم السلطة في البلاد إلى إعادة تعزيز العلاقات بين دمشق والدول العربية، وترميم علاقاتها مع الغرب أيضاً، لاسيما مع الولايات المتحدة. إذ التقى الشرع ترامب في الرياض بمايو الماضي، وكان أول لقاء بينهما. ثم التقيا لاحقا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، وآخرها في البيت الأبيض.
فيما حثت الإدارة الأميركية سوريا على ابرام اتفاق مع إسرائيل، حيث أجرى البلدان عدة جولات من المفاوضات في باكو وباريس برعاية أميركية، من أجل التوصل إلى حل وخفض التصعيد على الحدود.
ليؤكد الرئيس السوري مؤخراً أن المحادثات مستمرة رغم العثرات وقطعت شوطاً جيداً.


