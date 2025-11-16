العيسوي يرعى حفل إشهار هيئة أردن المستقبل “أبشر سيدنا.

وطنا اليوم:رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم السبت في العاصمةعمان، حفل إشهار هيئة أردن المستقبل “ابشر سيدنا بحضور عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والاكاديمية والإعلامية.

وأكد رئيس هيئة أردن المستقبل” ابشر سيدنا ” العين حسين الحواتمه أن تأسيس الهيئة أتى استجابة للرؤى الملكية السامية بأهمية أن تفعيل دور المجتمعات المحلية والشباب الأردني بتبني مشروعا وطنيا نهضويا لبناء الوطن وتعزيز فرص الانتماء الوطني والولاء لقيادتنا الهاشمية الحكيمة، التمسك بثوابتنا الوطنية والقومية والحضاريةوغرس قيم المواطنة الصالحة والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون ونشر ثقافة التسامح والحوار والتشاركية كركيزة لأي نهضة حقيقية أو تنمية مستدامة لتبقى الأجيال القادمة حاملة لرسالة الوطن، وحافظة لأمنه واستقراره وواضعة لبناته نحو العزة والازدهار وعلى أسس راسخة من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي والمدني وكافة فئات المجتمع الأردني.

واضاف الحواتمة علينا جميعا استلهام التاريخ المشرق للدولة الأردنية وتقديمه للأجيال الجديدة باعتباره موئلا للإلهام والدروس في البناء والتقدم والمنعة والازدهار لمزيد من الإنجازات على كافة المستويا والقيم الأصيلة والرسالة النبيلة للأردن استنادا إلى إرث وطني هاشمي متدفق العطاء والحرية والكرامة والعدالة والمستقبل الواعد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

من جانبة بين نائب رئيس هيئة أردن المستقبل غازي الطيب

أن الهيئة ستعمل على تنفيد برامجها وخططها واهدافها ضمن رؤية وطنية شاملة ومتكاملة في مختلف المجالات والقطاعات انطلاقا من واجب المسؤولية الوطنية وفق أعلى درجات التنظيم والعطاء والالتزام وبتشاركية كاملة القطاعات ضمن منظومة عمل استراتيجية تنهل من الأوراق النقاشية الملكية ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري نهج وخارطة طريق.

واضاف الطيب أن على الجميع في المرحلة الدقيقة المقبلة الدفاع عن عناصر تقدم الدولة وسيادتها وصورتها الوطنية ضمن إطار وطني بعيدا عن أي اجندات خارجية استنادا إلى قواعد وأسس راسخة من الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك والحوار وقبول الآخر دون مكاسرة سياسية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية حتى نواصل جميعا مسيرة البناء والعطاء والريادة والإصرار على الإنجاز والبقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها وعزمها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنيةوالمبادئ والقيم الراسخة مدافعين عن وطننا وقضايا امتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس متطلعين للمستقبل بتفاؤل وعزيمة لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلفه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه وصون المكتسبات الوطنية في مختلف المجالات بعزم وثقة واقتدار لنحقق جميعا التنمية الشاملة والحياة الكريمة للمواطن الاردني مؤكدين أننا سنبقى الجند الأوفياء المخلصين للعرش الهاشمي المفدى وتراب الأردن الطهور أرض الشهداء والتاريخ والمجد .