هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ

أكدت بلديات جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة منذ أمس، والتي رافقها هطول غزير للأمطار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وقال رئيس بلدية المزار الشمالي مهدي نصير إنه تم تفعيل خطة الطوارئ في مناطق اللواء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يصاحبه هطول غزير للأمطار وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأضاف، إن البلدية استعدت مبكرا وشكلت فريق طوارئ لضمان استجابة فعالة وسريعة، مشيرا الى أن فريق البلدية سيعمل على مدار الساعة للتعامل مع الوضع بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية والدفاع المدني.

ودعا نصير المواطنين إلى اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، مشدداً على أهمية عدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو المجاري المائية خلال ذروة المنخفض.

من جهتها واصلت كوادر البلديات والأشغال العامة والدوائر المعنية بلواء الأغوار الشمالية عمليات تنظيف وتسليك عبارات ومجاري مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتركزت أعمال الكوادر والآليات على طريق الأغوار الدولي لضمان تصريف مياه الأمطار وطريق العدسية الشمالية وإزالة الأتربة، الى جانب إدامة فتح العبارات والأقنية في الأحياء السكنية التي تتعرض لتراكم طمي الأتربة والحجارة التي تحملها مجاري السيول من الجبال والأودية المحاذية لمناطق اللواء .

وتسببت الأمطار الغزيرة بارتفاع لافت بمنسوب المياه في السوق التجاري ببلدة المشارع إضافة إلى أحياء عرب الحسن وأم الدفوف في البلدة، ما أعاق حركة سير المركبات والمشاة.

وقال المدير التنفيذي في بلدية طبقة فحل، المهندس عمر المحير، إن كوادر البلدية تبذل جهودها في شفط المياه وإزالة الأتربة و الانقاض التي حملتها السيول المتدفقة إلى طريق الأغوار وسط السوق التجاري وشوارع داخلية في أحياء منطقة المشارع.

وأشار إلى مواصلة الكوادر لعملها ضمن خطة الطوارئ لمعالجة تجمعات المياه وتسليك عبارات تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول.

كما تعاملت بلديتا معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة مع حالات اغلاقات محدودة في عبارات تصريف مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

وتتعرض منطقة الاغوار الشمالية المنخفضة ( 400 متر تحت سطح البحر ) عادة لسيول تتدفق اليها من سلسلة الجبال الشفا غورية المحاذية لها.

الى ذلك تعاملت كوادر وفرق بلدية عجلون الكبرى مع عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى غرف العمليات الرئيسة والفرعية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفض الذي يؤثر على المملكة في مختلف مناطق البلدية الخمس.

وقال رئيس لجنة البلدية بالإنابة محمد القضاة إن الفرق الميدانية استجابت لبلاغات مداهمة مياه الأمطار لعدد من المنازل وارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع إضافة إلى إغلاق طرق بشكل كلي أو جزئي نتيجة تجمع الأتربة والحصى والطمي الذي أعاق حركة المركبات.

وأوضح القضاة أن البلدية وبالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة ومديرية الأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة قامت بإنشاء مصدات للمياه لمنع وصولها إلى منازل المواطنين في المناطق المنخفضة إلى جانب فتح الطرق وإزالة العوائق التي جرفتها المياه إلى الشوارع في مختلف المناطق.

ودعت البلدية المواطنين إلى عدم التردد بالتواصل مع غرف العمليات للإبلاغ عن أي طارئ وطلب المساعدة من خلال الأرقام التي أعلنت عنها مسبقاً.

وفي محافظة الزرقاء، افتتحت بلدية الجديدة غرفة طوارئ مركزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة .

وأكد رئيس لجنة البلدية احمد الفراهيد أن البلدية وضعت كافة الاستعدادات والآليات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتلقي أي ملاحظات أو طلبات من المواطنين.

واضاف، يمكن للمواطنين التواصل على أرقام الطوارئ المباشرة التالية: شكاوى الأشغال الهندسية والصيانة (0797304215)، بلاغات الصيانة العامة (0788234328)، قضايا البيئة والرقابة الصحية (0775470320)، شؤون الخدمات والحركة (0790140381)، مكتب رئيس البلدية (0795559613).

وفي الكرك، قامت كوادر بلدية الاغوار الجنوبية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي بالعمل على تنظيف مجاري المياه وسحب المياه من الأماكن المتجمعة فيها، داعية المواطنين الى التعاون مع كوادر العمل الميدانية حفاظاً على السلامة العامة.

وفي محافظة جرش، واصلت فرق الإسناد في البلدية أعمالها الميدانية في تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار وإزالة تراكمات الأتربة الناتجة عن الهطول المطري لضمان انسياب المياه ومنع أي تجمعات قد تعيق حركة المواطنين.

وقال مسؤول فرق الإسناد في البلدية مروان زطيمة إن هذه الأعمال تتم بتوجيهات من رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، مؤكدا متابعة الفرق لقنوات تصريف المياه بشكل مستمر وإزالة أي عوائق فور حدوث انسداد في جميع المناطق حفاظا على السلامة العامة واستمرارية الخدمات.