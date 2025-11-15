بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني

36 ثانية ago
الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني

وطنا اليوم _

رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اليوم السبت، حفل اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني لعام 2025، والتي نظمها مركز زها الثقافي في جامعة البترا بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية.

وكرم سموه الفائزين والمشاركين وأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية والجهات الداعمة لها، بحضور المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا صبيح، ونائب المدير العام لشركة زوي للأنظمة الذكية صالح قوقزة.

وشارك في المسابقة التي شملت الفئة العمرية (6 – 19) سنة عدة فرق من المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومشاركين من ذوي الإعاقة.

وخلال الحفل قدم كورال جامعة البترا فقرة فنية موسيقية غنائية، كما قدّمت فرقة مركز زها الثقافي للدبكة فرع الزهور فقرة تراثية من الفلكلور الأردني.

وجرى عرض فيديو تعريفي عن الروبوت وأهداف المسابقة، وأبرز المحطات ضمن مجريات المنافسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
22:53

تحت رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان

22:12

الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويؤكد أهمية توسيع التعاون

21:56

وزير الشباب يفتتح بازار ملتقى “همم” الخيري في إربد

21:53

“النزاهة ومكافحة الفساد”: أبوابنا مفتوحة لشكاوى المستثمرين ونتعامل معها بسرية تامة

21:51

الأمير فيصل يُتوّج الفائزين بسباق “أيلة للدراجات الهوائية” من البحر الميت إلى البحر الأحمر

21:49

وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

21:48

“المستقلة للانتخاب”: العمل جار لتخصيص مواقع للدعاية الانتخابية

21:45

تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي تدقيق لغوي

21:44

وزير الاقتصاد الرقمي يجتمع مع فريق شركة Clean Kinetics

21:42

خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

21:40

وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص خلال الحالة الجوية

21:37

الضمور يكتب: من المؤسف أن لا يتغيّر في أيامنا إلا التاريخ

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني