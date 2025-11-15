بنك القاهرة عمان
الأمير فيصل يُتوّج الفائزين بسباق “أيلة للدراجات الهوائية” من البحر الميت إلى البحر الأحمر

الأمير فيصل يُتوّج الفائزين بسباق “أيلة للدراجات الهوائية” من البحر الميت إلى البحر الأحمر

وطنا اليوم _

توّج سمو الأمير فيصل بن الحسين، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة هيئة أجيال السلام، يوم الجمعة الفائزين في سباق “أيلة للدراجات الهوائية” الذي شارك به 185 متسابقاً من 17 دولة.

وشهد السباق، الذي نظمته هيئة أجيال السلام لأول مرة، مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وامتد على مسافة 200 كيلومتر، انطلاقاً من بوابة شركة البوتاس العربية في البحر الميت وصولاً إلى منتجع واحة أيلة على شواطئ البحر الأحمر في العقبة.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام لما الحطّاب، أن الهيئة تؤمن بالدور الفاعل للرياضة في تعزيز التقارب بين المجتمعات، وبناء جسور من التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى التنوع الكبير في هذا الحدث الذي جمع بين التحدي والشغف وروح الصداقة على أرض الأردن.

وأعربت الحطّاب عن اعتزازها بالشراكة في تنظيم هذا السباق المميز، مؤكدة أن الحدث يمثل نموذجاً حياً لقوة الرياضة في دعم قيم السلام والتعاون والتبادل الثقافي بين الشعوب.

من جهته، عبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن اعتزاز الشركة بأن تكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يعكس روح التحدي والوحدة ويبرز جمال الطبيعة الأردنية وتنوّعها.

وأضاف أن استضافة هذا السباق المرموق تأتي في إطار التزام أيلة بدعم الرياضة والسياحة المستدامة وتعزيز مكانة العقبة كوجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الدولية، مشيداً بالتعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة أجيال السلام لإنجاح الحدث وتقديم تجربة استثنائية تعكس الصورة المشرقة للأردن عالمياً.

ويُعد سباق “Dead to Red” واحداً من أبرز وأقدم السباقات الرياضية في الأردن والمنطقة، إذ انطلق لأول مرة عام 1993 على يد مجموعة “عدّاؤو عمّان” (Amman Road Runners)، وأصبح منذ ذلك الحين رمزاً للصمود والتحدي والتبادل الثقافي، مستقطباً أكثر من 10 آلاف مشارك ومرافق من أكثر من 54 جنسية على مدى ثلاثة عقود.


