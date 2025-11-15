بنك القاهرة عمان
“المستقلة للانتخاب”: العمل جار لتخصيص مواقع للدعاية الانتخابية

24 ثانية ago
وطنا اليوم _

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص مواقع محددة للدعاية الانتخابية، مع الالتزام باستخدام الوسائل الإعلانية المرخصة.

وقال المعايطة إن الأحزاب السياسية تُعد شريكاً أساسياً للهيئة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت العديد من البرامج الرامية إلى رفع كفاءة الأحزاب، بما في ذلك برامج بناء القدرات الموجهة للمرأة والشباب.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمها حزب الميثاق الوطني بعنوان “فرصنا المستقبلية”، وبالتعاون مع مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي، بحضور أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين وقيادات الحزب.

وشدد المعايطة على أهمية منح الشباب مساحة أوسع داخل الأحزاب، واعتماد معايير الحاكمية الرشيدة التي ينبغي على الأحزاب السياسية الالتزام بها.

وأضاف أن دور الأحزاب يتمثل في إقناع المواطنين ببرامجها ونيل ثقتهم وأصواتهم للوصول إلى البرلمان والمساهمة لاحقاً في تشكيل الحكومات.

وأوضح المعايطة أن من ركائز العمل الحزبي الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتعزيز الانسجام بين الكتل البرلمانية والأحزاب التي تمثلها.

وأشار إلى تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، على أهمية استمرار مسار التحديث السياسي وتطوير الأحزاب، وأن تستند برامجها إلى الواقع الوطني.

وأكد أن مهمة الهيئة المستقلة للانتخاب هي تطبيق القانون، وهو ما يشكّل أساس نجاحها في إدارة العمليات الانتخابية، إذ لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون سيادة القانون.

كما بيّن أن الهيئة أطلقت منصة النتائج التي تتيح للمواطنين الاطلاع على آخر مستجدات عمليات الفرز ومعرفة عدد الأصوات للمرشحين والأحزاب.


