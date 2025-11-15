بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي تدقيق لغوي

14 ثانية ago
تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي تدقيق لغوي

وطنا اليوم _

قال مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، محمد الطراونة، إن التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن انقطاع الاتصالات والانترنت يعد من أهم مهام الهيئة لضمان حقوق المستفيدين.

وأضاف الطراونة أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والانترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.

وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.

وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.

وأشار إلى أن موظفي الهيئة يقومون بتسجيل الشكاوى ومنحها أرقامًا للمتابعة، ويتم التواصل مع الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الطراونة، أنه لن يتم إغلاق الشكاوى إلا بعد التأكد من حلها بشكل نهائي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:44

وزير الاقتصاد الرقمي يجتمع مع فريق شركة Clean Kinetics

21:42

خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

21:40

وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص خلال الحالة الجوية

21:37

الضمور يكتب: من المؤسف أن لا يتغيّر في أيامنا إلا التاريخ

21:35

النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

19:49

جامعة البترا تستذكر ميلاد الراحل الكبير جلالة الملك الحسين بن طلال

19:43

في ذكرى ميلاد الباني… الحسين قصة وطنٍ لا تنقضي

18:53

البدور “لمدراء الصحة”: تفقدوا جاهزية جميع المراكز الصحية التابعة لكم، ويطلب تقارير بالاحتياجات

18:38

مندوباُ عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي آل سيف

18:22

17:51

وزير السياحة: فرص واعدة لتعزيز الاستثمار السياحي وتوسيع الأسواق المستهدفة

17:48

البدور لـ مدراء الصحة : تأكدوا من عدم انقطاع الأدوية عن المواطنين

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني