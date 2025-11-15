تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي تدقيق لغوي

وطنا اليوم _

قال مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، محمد الطراونة، إن التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن انقطاع الاتصالات والانترنت يعد من أهم مهام الهيئة لضمان حقوق المستفيدين.

وأضاف الطراونة أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف شبكات الاتصال والانترنت في منطقة زيزيا، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين بدقة ومهنية عالية.

وبين أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 4494 شكوى، حُل منها 92%.

وفيما يتعلق بمشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية، أوضح الطراونة أن نسبة الإنجاز في حل هذه المشكلات وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن العمل جار لحل مشاكل ضعف التغطية في الطرق الخارجية.

وأشار إلى أن موظفي الهيئة يقومون بتسجيل الشكاوى ومنحها أرقامًا للمتابعة، ويتم التواصل مع الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الطراونة، أنه لن يتم إغلاق الشكاوى إلا بعد التأكد من حلها بشكل نهائي.