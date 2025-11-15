خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

وطنا اليوم _

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، أن المخيمات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في الخدمات بفضل الاهتمام الملكي المباشر والمكارم الهاشمية المتواصلة، والتي تعكس حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تحسين ظروف أبناء المخيمات والارتقاء بواقعهم المعيشي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم السبت، في قاعة مخيم الشهيد عزمي المفتي، بمشاركة مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أولاف بيكر، ومديري لجان الخدمات في مخيمي الشهيد عزمي المفتي وإربد، وعدد من أبناء المخيمات، لمناقشة الاحتياجات الخدمية والوقوف على الواقع الحالي في مخيمات محافظة إربد.

وأكد خرفان أن دائرة الشؤون الفلسطينية تعمل “بشكل مباشر ومتواصل” انسجاماً مع الرسائل الملكية السامية، وبهدف تطوير الخدمات في مختلف القطاعات داخل المخيمات، مشيراً إلى أن اللقاء السنوي مع الأونروا يهدف إلى متابعة الاحتياجات ووضع خطط عملية لتحسين الخدمات.

وأشاد خرفان بالتعاون المستمر مع وكالة (الأونروا)، مثمناً جهود مدير عملياتها في الأردن لضمان استمرارية الخدمات، كما استذكر دور جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في رعاية شؤون المخيمات، مؤكداً أن هذا النهج استمر وتعزز في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.

من جانبه، ثمّن مدير لجنة خدمات مخيم الشهيد عزمي المفتي شاهر الزامل المكارم الملكية والجهود المبذولة من دائرة الشؤون الفلسطينية الأونروا لخدمة أبناء المخيمات.

بدوره، أكد رئيس لجنة خدمات مخيم إربد، محمود فواز أن اللجنة “التقطت الرسالة الملكية” الهادفة للنهوض بالمخيمات، وأقامت شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية، ما أسهم في معالجة مشكلات البنية التحتية في عدد من المدارس وتحسين واقع النظافة، إضافة إلى تحقيق وفر مالي بقيمة 50 ألف دينار من كلفة رفع النفايات بفضل دعم البلدية.