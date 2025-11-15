وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص خلال الحالة الجوية

وطنا اليوم _

تابع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، جاهزية بلديتي الحزينة والفحيص للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة منذ يوم أمس، والتي رافقها تساقطٌ كثيف للأمطار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتفقد المصري خلال جولته الميدانية سير العمل في البلديتين، واطلع على إجراءات رفع الجاهزية التي كانت الوزارة قد وجهت إليها مسبقاً للتعامل مع المنخفض الجوي، خصوصاً فيما يتعلق بأعمال تصريف مياه الأمطار وفتح شبكات التصريف ورقابة مواقع تجمع المياه وتصريفها.

والتقى الوزير رؤساء لجان البلديتين، واستمع إلى إيجاز حول الوضعين المالي والإداري، والإجراءات الخدمية التي نُفذت خلال الساعات الماضية، إضافة إلى أبرز القضايا التي تواجه البلديتين وآليات معالجتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تفقد المصري مستوى النظافة العامة، وأعمال الطوارئ الميدانية للكوادر البلدية، مؤكداً ضرورة استمرار العمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة لضمان الاستجابة السريعة لأي ملاحظات خلال المنخفض الجوي.