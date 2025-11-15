الأبرز عالميًا في مجال أمراض القلب .. إنجاز علمي أردني يُسجَّل لمستشفيات البشير

وطنا اليوم _

بكل فخر واعتزاز، اعلن الدكتور سعيد النجار – أخصائي ورئيس قسم القلب والقسطرة في إدارة مستشفيات البشير – عن قبول ونشر دراسة حالة لأحد مرضاه ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب (American Heart Association – AHA) لعام 2025، وهو الحدث العلمي الأبرز عالميًا في مجال أمراض القلب.

وقد تم نشر هذه الحالة المميزة في مجلة Circulation، التي تُعد من أعرق وأقوى المجلات الطبية على مستوى العالم، وذلك تحت عنوان:

“Severe Aortic Stenosis Due to Libman–Sacks Endocarditis as the First Manifestation of SLE in a Young Male”

ويمثل هذا العمل العلمي إنجازًا نوعيًا يُعد من السوابق النادرة جدًا على مستوى العالم، وهي الحالة الأولى التي تُنشر من وزارة الصحة الأردنية ضمن هذا المؤتمر الدولي المرموق، مما يعكس مستوى الكفاءة والتميز الإكلينيكي والبحثي في مستشفيات البشير.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود ودعم عطوفة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، الذي يحرص دومًا على تعزيز البحث العلمي وتمكين الكوادر الطبية من الإبداع والتميّز والمشاركة في المحافل العلمية العالمية.

كل التقدير للدكتور سعيد النجار وفريق العمل في قسم القلب والقسطرة على هذا الإنجاز الذي نعتز به جميعًا، والذي يُضاف إلى سجل مستشفيات البشير الحافل بالإنجازات الطبية والعلمية المشرفة