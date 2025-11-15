الأردن يشارك في اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

وطنا اليوم _

شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في الاجتماع العشرين للجمعية العمومية والاجتماع الثلاثين لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية والتي عقدت في مدينة طشقند في جمهورية أوزباكستان خلال الفترة من 11-13 تشرين الثاني 2025 بمشاركة واسعة من الدول الإسلامية الأعضاء في المجلس وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وترأست الوفد الأردني المشارك المهندسة عبيـر بركات الزهيـر، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأكدت الزهير خلال مشاركتها في أعمال الاجتماعات حرص الأردن الدائم على المساهمة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتدعم منظومة البنية التحتية للجودة مما يلعب دوراً محوريا في موائمة المواصفات القياسية الأردنية مع نظيراتها الدولية والإقليمية لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية ورفع مستوى التزامها بمعايير الجودة والسلامة.

وناقشت الدول الأعضاء خلال الاجتماعات إنجازات المعهد وتابعت تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وعملت على تطويرها بما يدعم التجارة البينية للدول الاسلامية وتسهيل انسياب السلع في العالم الإسلامي، كما استعرضت تقارير إنجازات المجالس الثلاثة الدائمة في المعهد (مجلس إدارة التقييس، مجلس الاعتماد، ومجلس المقاييس).

كما شارك الوفد الأردني في اجتماع اللجنة الاستراتيجية واجتماع لجنة الحوكمة، حيث ناقشت اللجان التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للمعهد وموائمتها مع المستجدات العالمية وتابعت تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ووضعت خطة عمل لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للمعهد بما يضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المؤسسية.

ومن الجدير بالذكر، أن الاردن عضو في مجلس ادارة المعهد منذ تأسيسه عام ٢٠١٠، ويساهم بشكل فاعل في دعم العمل الاسلامي المشترك وتعزيز منظومة الينية التحتية للجودة في الدول الاسلامية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الصناعة والمنتجات الحلال واعتماد المواصفات والمعايير الفنية التي تدعم نمو هذا القطاع المتنامي والذي يشمل الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة الحلال من خلال عضويته في جميع مجالس المعهد ولجانه الفنية .